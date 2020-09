Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 21 de septiembre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 21 de septiembre para tercero y cuarto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

5° Primaria

Artes

Para darle forma y color a tu imaginación

Aprendizaje esperado: Utiliza la forma y el color de manera intencional en la representación de personajes ficticios.

Énfasis: Comprende la esencia de los personajes en una obra teatral seleccionada al identificar las características físicas y emocionales de los personajes de una obra teatral infantil y utiliza formas y colores simbólicos para llevar a cabo distintas maneras de representarlas.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el papel y la influencia que tienen los colores en el arte dramático, y la utilidad que tienen, como herramienta, en el proceso de la creación y construcción para la caracterización de los actores y de las actrices, así como en la vida cotidiana y la relación que tienen en las emociones humanas.

¿Qué hacemos?

Reflexiona sobre estas preguntas. Procura anotar tus ideas y explicar el porqué de tus respuestas.

¿Por qué aparece, en el programa de Artes, el tema de “Forma y Color”, como uno de los elementos básicos del Teatro?

¿Qué no esos temas son de las Artes Visuales?

Todos sabemos que el manejo y uso de los colores es imprescindible para los artistas visuales (pintores, fotógrafos, escultores, camarógrafos, etc.) pero pocos se imaginan que también lo son para artistas como músicos, bailarines y actores, ellos utilizan los colores como una herramienta básica en su trabajo de creación artística, en el tema de hoy, intentaremos descubrir cómo lo hacen los actores y las actrices.

Observa en este video del minuto 1:55 al minuto 2:55 y del minuto 3:36 al 3:50.

“Posturas corporales y movimiento”

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/aprende-casa-improvisacion-del-actor-3777.htm

La caracterización de un actor, es para representar su papel con la verdad y fuerza de expresión necesaria, para reconocer al personaje que interpreta, se pinta la cara, o se viste conforme al tipo o figura que representa.

Es ahí donde reside el aspecto de la caracterización. No sólo en la capacidad de reproducir ciertos patrones, sino en saber detectar aquellos aspectos que son importantes para asemejarse a un modelo.

Así como, los escultores construyen esculturas y los pintores pinturas, los actores construyen personajes, pero a diferencia de los primeros, en vez de piedras y cinceles, o lienzos y pinceles, los actores usan su propio cuerpo y su propia voz, o sea, que transforman su cuerpo y su voz, dependiendo del personaje y esa es su obra de arte.

Así pues, para transformarse, los actores se valen de múltiples técnicas y utilizan diferentes recursos.

Por ejemplo, el vestuario. El uso de la ropa adecuada los ayuda a verse como el personaje. Con el maquillaje pueden cambiar sus facciones y, el uso de los accesorios correctos puede completar la transformación de su apariencia.

En el manejo corporal, dependiendo de cada personaje, los actores cambian sus posturas, administran sus gestos, cambian el ritmo, la velocidad de sus movimientos.

Para cambiar su voz modifican su tono, el ritmo, la velocidad, hacen diversas inflexiones vocales, nasalizan, guturalizan y producen todo tipo de sonidos.

Te preguntarás, los actores ¿Cómo usan los colores?

La respuesta es fácil, colorean su piel con maquillaje, eligen ciertos colores, o combinaciones de colores en su vestuario y accesorios, y todo en base al color de sus emociones.

Para que te quede más claro observa el siguiente video del minuto 1:11 a 3:36

“Improvisación en la comedia del arte”

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/improvisacion-comedia-del-arte-519.html

Ahora bien, te explico las propiedades somáticas de la cromatología de los colores y la manera de como los hemos asociados con nuestras emociones, en nuestra vida cotidiana juegan un papel importantísimo, ya que podemos verlos por todas partes, como en la casa, en la calle e incluso jugando con nuestros amigos. Por ejemplo, gracias a los colores rojo, verde y amarillo de un semáforo sabemos cuándo podemos cruzar una calle y cuando no, igual que los conductores saben cuándo pueden avanzar y cuando deben detenerse. Y cuando vemos mucha gente en uniforme, por su color, podemos saber si son soldados, policías, enfermeros, bomberos, etcétera; incluso, así podemos saber a qué escuela asiste un niño cuando lo vemos caminar rumbo a su escuela.

Observa el siguiente video del segundo 51 al minuto 1:30

“Los colores en la publicidad”

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/colores-publicidad-184.html

Con respecto al color de las emociones, hay un estilo de música que suele sonar muy triste, al que le llamaron “Blues” ¿Lo conoces? “Blues” proviene de la palabra inglesa Blue que significa “azul”, porque el azul suele provocar tristeza, o el color negro que a veces genera miedo, pero el amarillo nos provoca mucha alegría, el blanco paz, el rojo amor, etc.

Las formas, es uno de los elementos del arte, también es parte de las herramientas visuales que un artista utiliza para componer una obra de arte, éstas pueden ser:

Geométricas: son formas que podemos ver dentro de la matemática, se pueden nombrar, como en las formas geométricas básicas: esfera, cubo, pirámide, cono y el cilindro.



Orgánicas: son aquellas que son de flujo libre, con curvas y texturas fibrosas, no son simétricos o fácilmente medibles o nombradas. Se pueden observar con mayor frecuencia en la naturaleza, en las formas de las flores, ramas, hojas, charcos, nubes, animales, la figura humana, etc.



Valores

1,2,3 y volvemos a empezar

Aprendizaje esperado: Reconocer las desventajas de una mente desatenta, las ventajas de una mente atenta y técnica para ayudar a su mente a enfocarse.

Énfasis: A través de relatar su historia personal el alumno examina y aprecia las fortalezas en su contexto familiar, escolar y cultural.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a concentrarte en un tema o en una conversación, poniendo resistencia contra la intromisión de otros pensamientos o a cualquier distracción, es decir, que tu mente esté de manera completa en un solo tema.

Conocerás la técnica para ayudar a tu mente a poner en orden tus ideas, a prestar atención a lo que estás leyendo, a que tu mente no se distraiga y a estar atento a cada movimiento de la mente.

¿Qué hacemos?

Cuando tienes varias cosas pendientes por hacer y no sabes por dónde empezar y no puedes poner en orden tus ideas, hay un ejercicio que te puede ayudar hacerlo.

¡Lo intentamos!

Tienes que mirar alrededor del lugar en el que te encuentras y luego cerrar los ojos.

Trata de recordar en donde están ubicadas las cosas a tu alrededor sin ver. Por ejemplo, me acuerdo que de aquel lado había una mesa, una silla. Y de este otro un sillón etc.

Si no recuerdas como están ubicadas las cosas te darás cuenta que tu mente no está nada enfocada.

Haz tres respiraciones profundas, poniendo tu mano derecha sobre tu abdomen, cuenta uno, respira inhalando y exhalando, dos, vuelve a respirar y tres, finaliza exhalando profundamente.

Responde las siguientes preguntas:

¿Cómo te sentiste al inhalar?

¿Cómo te sentiste al exhalar?

¿Cómo se sintió tu abdomen al ir respirando?

Al inhalar se siente conectado, al exhalar se siente más relajado y el abdomen al ir respirando se siente como se expande, se infla y se encoge al exhalar, también se siente el roce de la ropa.

¿Pudiste sentir algo parecido?

Cuando no estamos calmados, es difícil organizar las ideas, y pensamos muchas cosas al mismo tiempo, también puede suceder que cuando alguien más nos habla, no lo escuchamos, porque estamos distraídos pensando en otras cosas.

Imagina si tu mente está agitada y distraída como un animal, ¿Qué animal sería?

Tal vez podría ser como un colibrí, volando de flor en flor, o como un mono, que salta de un lugar a otro. Los monos son juguetones y nunca se están quietos.

Ahora bien, para ti ¿Cómo es una mente tranquila? será “relajada”.

¿Y una mente inquieta? Será moviendo las manos como alas de colibrí de un lado a otro, o moviéndote como un chango.

Practicando este este tipo de ejercicios, nos ayuda a retomar nuestra atención para lograr enfocarnos.

Ahora volvamos a hacer el ejercicio, observa el lugar en el que te encuentras y cierra los ojos, describe todas las cosas que recuerdes y su ubicación.

Responde la siguiente pregunta.

¿Hubo alguna diferencia la primera vez que intentaste hacer ese mismo ejercicio?

Este tipo de ejercicio, nos ayuda a retomar nuestra atención para lograr enfocarnos y a poner en orden nuestra mente.

No olvides la importancia de la respiración consciente para poder enfocarse en las cosas importantes

Cuando logramos calmar nuestra mente, podemos poner en orden nuestras ideas y de esta manera concentrarnos, lo que nos va a llevar a tomar decisiones asertivas

No olvides hacer tus ejercicios de respiración para regresar a la calma y tener la mente atenta.

Geografía

Rotación y Traslación de la tierra

Aprendizaje esperado: Reconoce consecuencias de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra.

Énfasis: Identifica los movimientos de rotación y traslación y sus efectos sobre la Tierra.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que la rotación de la Tierra hace que el día se vuelva noche, mientras que la traslación de la Tierra alrededor del Sol una vez al año hace que el verano se convierta en invierno. Combinados, estos dos movimientos de la Tierra dictan nuestro tiempo diario y el clima global.

Lee este texto para empezar:

El sol de medianoche es un fenómeno que se puede observar en las latitudes próximas a los círculos polares; ahí el sol es visible las 24 horas del día en las fechas próximas al solsticio de verano.

Los lugares donde ocurre este fenómeno están en el hemisferio norte: Alaska, Canadá, Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia y el extremo norte de Islandia. En el norte de Finlandia, el sol no se oculta durante 73 días y en Noruega, lo hace por 120 días, aproximadamente.

Secretaría de Educación Pública (2019). Geografía. Quinto grado. México, SEP, pág. 17

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5GEA.htm?#page/17

En las páginas 18 y 19 del libro de Geografía. Quinto grado, encontrarás más información de la rotación y traslación de la Tierra.

¿Qué hacemos?

En el movimiento de rotación la Tierra gira sobre su eje de oeste a este, de tal manera que el sol siempre sale por el Este y se oculta en el oeste. Cada 24 horas un mismo punto de la Tierra pasa nuevamente frente al sol. Cuando el sol ilumina la mitad de la superficie terrestre.

Durante el movimiento de rotación, en esa parte es de día, mientras que en la otra es de noche, originando así la sucesión de los días y las noches.

Gracias a la rotación se regula la temperatura del planeta, de no girar una cara quedaría expuesta al sol y una a la sombra eterna, por lo cual no habría vida en el planeta. Ya que una estaría con temperaturas muy elevadas y la otra totalmente congelada. En esas condiciones difícilmente se desarrollaría vida.

En el siguiente esquema se puede observar el movimiento de rotación.https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5GEA.htm?#page/19

Ciencias Naturales

¿Qué alimentos nutritivos hay en mi comunidad?

Aprendizaje esperado: Analiza sus necesidades nutrimentales en relación con las características de la dieta correcta y las costumbres alimentarias de su comunidad para propiciar la toma de decisiones que impliquen mejorar su alimentación.

Énfasis: Identificar los alimentos de su entorno que le permiten cubrir las características de la dieta correcta.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la comida de diferentes regiones y los alimentos y bebidas que se producen en tu comunidad y la importancia de alimentarse sanamente con una dieta correcta.

Lee el siguiente texto:

Para consumir una dieta saludable es importante considerar los alimentos y bebidas que se producen en tu comunidad, y las costumbres para preparar platillos de tu región, debes reducir el consumo de alimentos que contienen carbohidratos y grasas en exceso, y complementarlos con verduras y frutas y una adecuada hidratación con agua simple potable.

Secretaría de Educación Pública (2019). Ciencias Naturales. Quinto grado. México, SEP, p. 16.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5CNA.htm#page/16

En las páginas 11 a 18 del libro de Ciencias Naturales, Quinto grado, encontrarás más información sobre los nutrientes en los alimentos, las características de la dieta correcta y las costumbres para preparar platillos en las comunidades.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5CNA.htm?#page/11

Si no tienes el libro a la mano, no te preocupes, puedes investigar en otros textos que tengas en casa o también en internet. Revísalos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Para que conozcas mejor las costumbres alimentarias de otros estados como, por ejemplo:

En Monterrey, en el estado de Nuevo León, que se ubica en la zona norte de la República Mexicana, lo que más se consume es la carne asada al carbón, la machaca con huevo, la arrachera, las ensaladas verdes, las tortillas de harina y el pinole de maíz tostado.

En el Puerto de Veracruz, se consume mucho el pescado, empanadas de harina de maíz, que se llaman volovanes, las gorditas de masa rellenas de frijol conocidas como tapaditos de frijol.

En Toluca, Estado de México, se consumen los chicharrones, manitas de puerco en vinagre, el queso y los tradicionales chorizos verdes elaborados con hierbas y el aguacate son algunos de los platillos.

Como te darás cuenta existe una gran diversidad de alimentos, asociados a diferentes grupos de alimentos.

6° grado

Lenguaje

Estrategias para una buena evaluación

Aprendizaje esperado: Identifica las formas de responder más adecuadas en función del tipo de información que se solicita.

Énfasis: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender: ?

- Explorar estrategias comunes para resolver evaluaciones.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a identificar las formas de responder más adecuadas en función del tipo de información que se solicita.

Mah cualli xihualacan / bienvenidos

Para explorar más puedes revisar el libro de texto Español de 6º, se explica el tema a partir de la página 13:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/13

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos algunas actividades que debes utilizar para resolver los cuestionarios y exámenes que se presentan en la escuela.

1. Platica con tus padres, hermanos o algún amigo por cualquier medio de comunicación desde tu casa sobre:

Sí han resuelto algún examen

Cuál ha sido la dificultad que han tenido

Cómo te preparas para resolverlos

Qué hicieron antes, durante y después del examen

Cuáles son los pasos que han seguido para resolverlos

Cómo se han sentido de acuerdo con los resultados obtenidos

Reflexiona sobre estas preguntas, anota tus ideas o respuestas en una hoja blanca por medio de un pequeño texto. Recuerda que esto te servirá más adelante para comprobar si tus estrategias son las correctas cuando contestas un examen.

2. Te invitamos a leer tu libro de Español, Bloque I, página 14 y 15, el tema “Elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6ESA.htm?#page/14

Valores

Mi lugar tranquilo

Aprendizaje esperado: Responde con tranquilidad, serenidad y aceptación ante una situación de estrés, caos o conflicto.

Énfasis: Reconoce formas de expresar las emociones que pueden ser de beneficio o que pueden no serlo y relaciona práctica de atención como herramienta que lo ayudará a expresar sus emociones de manera constructiva.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a responder con tranquilidad, serenidad y aceptación ante una situación de estrés, caos o conflicto.

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos algunas actividades que te ayudarán a responder con tranquilidad y serenidad.

La tranquilidad y la serenidad es el estado de calma o de paz, que experimenta una persona. Es sinónimo de bienestar, placidez, quietud y relajación.

1. Lee con atención la siguiente historia:

FRIDA KAHLO es una de las más grandes artistas mexicanas, fue una pintora mexicana. ... Nació en Coyoacán, México el 6 de julio de 1907. Tuvo 3 hermanas y vivió en una CASA AZUL que ahora es Museo en Coyoacán. Cuando tenía 5 años sufrió una enfermedad muy grave llamada polio, FRIDA sobrevivió, pero una de sus piernas le quedó muy débil, más corta y más delgada que la otra. Fue autora de 150 OBRAS, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir.

Entre sus obras más destacadas se encuentra “Las dos Fridas”

Geografía

Localizar sitios de interés en un plano

Aprendizaje esperado: Interpreta planos urbanos a partir de sus elementos.

Énfasis: Identifica los elementos del plano para localizar sitios de interés.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a interpretar planos urbanos a partir de sus elementos.

Para explorar más puedes revisar el libro de texto de Geografía de 6º, se explica el tema a partir de la página 26:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6GEA.htm#page/26

¿Qué hacemos?

En esta sesión te presentamos algunas actividades que te ayudarán a identificar los elementos de un plano mediante la interpretación de sus elementos.

Para hacer un recordatorio de la clase anterior, lee el correo electrónico que aparece en la página 26 de tu libro de texto de Geografía.

Historia

Formas de vida nómada y sedentaria

Aprendizaje esperado: Compara las actividades y las formas de vida nómada y sedentaria.

Énfasis: Reconoce los procesos que hicieron posible la transformación de las sociedades nómadas de cazadores-recolectores en sociedades agrícolas sedentarias.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a comparar las actividades y las formas de vida nómada y sedentaria. ?

Es muy importante que desarrolles de habilidades en el manejo de la información histórica para conocer y explicar hechos y procesos históricos; comprender el tiempo y del espacio y hacer conciencia para la convivencia.

Para explorar más puedes revisar el libro de texto de Historia de 6º, se explica el tema a partir de la página 25:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm#page/25

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos algunas actividades que te ayudarán a identificar los rasgos más importantes de las sociedades sedentarias en comparación con sus antecesoras, las sociedades nómadas.

Elabora en tu cuaderno a través de un cuadro sinóptico, una recapitulación de la clase anterior sobre el tema de los pueblos nómadas.

¿Qué procesos consideran que hicieron posible la transformación de estas agrupaciones de cazadores-recolectores en aldeas, pueblos y, después, ciudades?

Elabora un cartel en el que puedas exponer sobre el papel que cumplió la invención de la agricultura y la domesticación de los animales en el proceso de sedentarización de las sociedades humanas.

A continuación, te invitamos a ver un video que sintetiza los procesos que hicieron posible el tránsito de nómadas a sedentarios, observa del minuto 2:56 al 7:21:

“Aprende en Casa. Secundaria 1ro, Tecnología”

Aprende en Casa SEP

https://www.youtube.com/watch?v=qQ7GPGv2RpM

Elabora una síntesis sobre las diferencias que se observan entre los pueblos nómadas y los pueblos sedentarios, y explica sobre los cambios que trajo consigo la sedentarización de las sociedades humanas con base en lo señalado en la página 25 del libro de texto de Historia de sexto grado.

Ahora, te presentamos dos videos sobre el proceso de sedentarización en Mesoamérica y los cambios que trajo consigo, en particular, el desarrollo de la cerámica:

“Preclásico temprano”, INAH TV,

