Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Nivel Secundaria, 21 de Septiembre: actividades y respuestas

Primero de secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

En esta ocasión continuaras aprendiendo sobre las operaciones con números positivos y negativos, resolverás operaciones utilizando todo lo que aprendiste anteriormente.

¿Qué hacemos?

Para activar tus conocimientos previos, observa el siguiente video del minuto: 00:20 al 02:54

Problemas números enteros

Imagina que te pertenece una pequeña sucursal bancaria. Al tener tu propio Banco, conocerías distintos tipos de clientes y, por ende, sus diferentes comportamientos financieros.

Para aprender de forma activa usarás tu imaginación y varios ejemplos en esta dinámica. Analiza la siguiente situación.

Ahorro.

Amelia, es tu clienta y es ahorradora. Estudiemos sus ahorros durante el primer cuatrimestre del año, es decir los primeros cuatro meses. En enero, guardó $200, a fin de mes, hizo un depósito de $100, lo que se representa como cien positivo. Así, en febrero tiene un acumulado de $300, es positivo porque es un ahorro y es dinero disponible. Durante el mes de febrero, no realizó ningún depósito. Lo que se representa con un incremento de cero, de manera que sigue con $300 acumulados, es decir trescientos positivo. A finales del mes de marzo, Amelia depositó $200, entonces, para abril ha acumulado $500 en su cuenta bancaria.

Ahora, traslademos este comportamiento financiero a las matemáticas y nota que se puede expresar como una suma.

200 + 100 = 300

300 + 0 = 300

300 + 200 = 500

En el caso de Amelia, solamente se realizaron sumas, debido a que un ahorro siempre representa algo positivo. Cuando todos los números son positivos, debemos sumar como usualmente solemos hacerlo y tendremos un acumulado positivo.

¿Qué harías si tuvieras un cliente en tu Banco que solo gasta?

Generaría deudas, las cuales se representan con números negativos. Imagina a un grupo de personas que piden un préstamo para hacer un negocio. Tu o tus amistades podrían tener un negocio propio, ser emprendedoras y emprendedores. Entonces, podrían requerir un préstamo del Banco.

Para analizar una situación de préstamo, observa el siguiente video.

Adeudo.

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las características de diversos personajes de narración de distintos subgéneros. Observarás el rostro, las expresiones y el comportamiento de distintos personajes, para distinguir las peculiaridades físicas y psicológicas de cada uno.

¿Qué hacemos?

Todo subgénero narrativo cómo la ciencia ficción, el terror, la comedia o la aventura presentan personajes con ciertas características que permiten desarrollar la historia como se desea.

Pero ¿Qué es un personaje? ¿De dónde viene la palabra? ¿Por qué se les llama de esa manera a quienes participan en los diferentes géneros y subgéneros narrativos?

La palabra “personaje” proviene del término latín “persona”, que significa máscara. En el teatro clásico antiguo, los actores utilizaban máscaras para representar los distintos papeles requeridos. Hoy en día, el término hace referencia a personas o seres imaginarios que aparecen en diversas obras.

Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador.

Ahora lee un pequeño fragmento del cuento de hadas clásico La Cenicienta. Aquí, el autor del cuento, Charles Perrault, comienza la historia de la siguiente manera:

LA CENICIENTA

“Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Tenía dos hijas por el estilo y que se le parecían en todo. El marido, por su lado, tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par; lo había heredado de su madre que era la mejor persona del mundo.

Después de realizarse la boda, la madrasta dio libre curso a su mal carácter; no pudo soportar las cualidades de la joven, que hacían parecer todavía más odiosas a sus hijas. La obligó a las más viles tareas de la casa: ella era la que fregaba los pisos y la vajilla, la que limpiaba los cuartos de la señora y de las señoritas sus hijas; dormía en lo más alto de la casa, en una buhardilla, sobre una mísera manta, mientras sus hermanas ocupaban habitaciones con parque, donde tenían camas a la última moda y espejos en que podían mirarse de cuerpo entero.”

¿Qué pensaste mientras leías el fragmento? ¿Ya conocías el cuento o fue nuevo para ti? ¿Te fuiste imaginando a los personajes conforme ibas leyendo?

Esta historia en particular tiene una versión en película animada. Pero ¿Qué pasa cuando no hay película, cuando no existe un referente visual que nos permita imaginarnos exactamente al personaje y sólo tenemos la descripción del autor? ¿Qué crees que pase entonces?

El texto debe ser suficientemente específico para que todos los lectores imaginemos al personaje si no igual, al menos muy parecido. Claro que el personaje que construya cada uno será diferente, porque cada uno lo imaginará con base en sus experiencias, en aquello que ha visto, lo que ha vivido o lo que ha leído. Pero sí, hay características que nos da el autor y que podemos usar.

Te invitamos a escribir en tu cuaderno:

a) Las características de Cenicienta.

b) Las características de los personajes que se oponen a ella.

Biología

¿Qué vamos a aprender?

Compararás las ideas de Lamarck y Darwin en torno a la evolución, dos naturalistas que vivieron en épocas diferentes.

¿Qué hacemos?

En las sesiones anteriores aprendiste lo importante sobre el cuidado de la Biodiversidad en México, así como los tantos y maravillosos ecosistemas con los que cuenta y, por si fuera poco, la abundancia de flora y fauna que enriquece a nuestro país.

Seguramente alguna vez te has preguntado ¿Cómo es que existen distintas especies? ¿Por qué algunas de ellas antes eran gigantes y ahora pequeñas? Por mencionar algunos ejemplos.

Han sido muchos científicos los que han establecido sus propias ideas, respecto al tema de la Evolución y el día de hoy se hablará de dos personajes que dejaron una importante huella en la historia de la Biología y ellos fueron Jean Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Con sus propuestas buscaron explicar el proceso evolutivo del ser humano y de otras especies.

Da clic aquí.

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en las reglas para resolver problemas de multiplicación y división con números enteros y aprenderás a plantear problemas matemáticos. Además, resolverás problemas tanto con números enteros, como con fracciones y números decimales positivos y negativos.

En esta sesión reflexionarás sobre cómo la suma repetida de un mismo sumando, positivo o negativo, se representa también como una multiplicación de números positivos o negativos.

¿Qué hacemos?

Vas a empezar con una lectura de un extracto del libro “A jugar con las matemáticas”, de Lawrence.

¿Cuántos dedos hay?

“… no todo el mundo ha empleado el mismo sistema para contar. Aunque la mayor parte de las civilizaciones que saben hacerlo han tenido como base el diez, hay muchos ejemplos de sociedades que han utilizado bases distintas. Algunas de ellas pueden parecernos sorprendentes. La forma de utilizar nuestro número nos parece tan natural que nos resulta difícil creer que no se haya extendido por el mundo entero. Sin embargo, el sistema decimal es sólo una de las infinitas formas que podíamos haber elegido para sistematizar los números. Si tuviéramos ocho dedos en lugar de diez, por poner un ejemplo, utilizaríamos un sistema de base ocho y nos sentiríamos tan felices como siempre, aunque no podríamos tocar tan bien el piano.

Esto no es una situación hipotética. Aparte del sistema decimal, el sistema numérico más utilizado es el vigesimal o de base veinte. Tanto los mayas como los esquimales tomaron como base el veinte, posiblemente porque contaban utilizando los dedos de las manos y de los pies.”

En la lectura anterior se mencionan algunos ejemplos de cómo en el pasado los seres humanos implementaron procedimientos para resolver problemas de conteo y dieron solución a esta situación haciendo uso de las herramientas disponibles en su contexto.

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás a algunas autoras y autores latinoamericanos a través de sus obras literarias.

La literatura latinoamericana contemporánea la conforman los cuentos, novelas, relatos y obras de teatro escritas en nuestra lengua materna, que reflejan la vida de los países latinoamericanos en nuestros tiempos.

A través de la lectura puedes imaginar el lugar donde viven los personajes, cómo es su familia y qué es lo que les gusta o no. Y más allá de descubrir a los personajes, también puedes relacionarte con la autora o autor que los escribió.

En esta sesión, profundizarás en excelentes obras de autoras y autores latinoamericanos como:

El cuento “Tía Inés”, de la escritora mexicana Ángeles Mastretta.

El cuento “La migala”, del escritor mexicano Juan José Arreola.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, lee un pequeño fragmento del cuento “Tía Inés”, de la autora latinoamericana Ángeles Mastretta.

Había una luna a medias la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Una luna intrigosa y ardiente que se reía de ella. Y era tan negro el cielo que la rodeaba que adivinar por qué no pensó Inés en escaparse de aquel embrujo.

Quizás aunque la luna no hubiera estado ahí, aunque el cielo hubiera fingido transparencia, todo habría sido igual. Pero la tía Inés culpaba a la luna para no sentirse la única causante de su desgracia. Sólo bajo esa luna pudo empezarle a ella la pena que le tenia tomando el cuerpo. Una desdicha que, como casi siempre pasa, se le metió fingiendo ser el origen mismo de la dicha.

Tía Inés

(Fragmento)

Ángeles Mastretta

Ahora, reflexiona y responde lo siguiente:

¿Qué impresión te ha dejado esta primera parte?

¿Cómo crees que se siente el personaje de la Tía Inés?

¿Te llama la atención el título y le recomendarías a alguien que lo leyera?, ¿por qué?

¿Recuerdas algún cuento que te haya gustado mucho?, ¿qué sensación te generó?

Historia

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre la variedad de fuentes históricas que existen, cómo se clasifican y cómo se pueden diferenciar entre las primarias y secundarias.

Las fuentes históricas son archivos y documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado. Pero no sólo los documentos y archivos son fuentes históricas, también los objetos o la ropa, por ejemplo, pueden brindar mucha información útil para el estudio de otras épocas y sociedades.

¿Qué hacemos?

Para comenzar con la sesión, lee con atención el siguiente fragmento:

Apuntes para mis hijos.

Benito Juárez

La primera infancia

“En 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán en el Estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa al cuidado de nuestros abuelos Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al dar la luz, quedó a cargo de mi tía Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos, mi hermana María Josefa casó con Tiburcio López del pueblo de Santa María; mi hermana Rosa casó con José Jiménez, del pueblo de Ixtlán y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez porque mis demás tíos: Bonifacio Juárez ya había muerto, Mariano Juárez vivía por separado con su familia y Pablo Juárez era un menor de edad.

Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón me dediqué, hasta donde mi tierna edad me lo permitía a las labores del campo. En algunos ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre, y muy especialmente para la clase indígena, adoptar otra carrera científica que no fuese la eclesiástica, me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban de algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabia; pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaba mis lecciones. Además, en un pueblo corto, como el mío, que apenas contaba con veinte familias, y en una época en que tan poco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela; ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que nos tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en casas particulares a condición de que los enseñasen a leer y a escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, no sólo en mi pueblo sino en todo el distrito de Ixtlán, de manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad era de jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Entonces más bien por estos hechos que yo palpaba que por una reflexión madura de que aún no era capaz, me formé la creencia de que sólo yendo a la ciudad podría aprender, y al efecto insté muchas veces a mi tío para que me llevara a la capital; pero sea por el cariño que me tenía, o por cualquier otro motivo, no se resolvía y sólo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría.”

A casi un siglo y medio, este texto es perfectamente comprensible y emocionante para un lector de nuestros días.

Ahora, antes de profundizar más en el tema, piensa y reflexiona en lo siguiente:

Tu cartilla de vacunación, certificado de primaria y el recibo de tu beca. ¿Serán fuentes históricas que permitan reconstruir la historia del México contemporáneo?

Para conocer el pasado se emplean fuentes históricas, es decir, testimonios que se obtienen de esos tiempos. Es importante reconocer el gran valor que tienen los archivos históricos. Observa el siguiente video para saber más al respecto.

El Gran Valor del Archivo Histórico.

Tercero de Secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Considerarás los conceptos de congruencia y semejanza en triángulos y cuadriláteros, observarás sus características y resolverás problemas. También, considerarás uno de los criterios que asegura la congruencia y otro que asegura la semejanza.

El propósito es definir la congruencia e identificar los criterios de congruencia de triángulos, en específico de un primer criterio de congruencia.

Lee la siguiente reseña del autor Norton Juster, La recta y el punto, un romance matemático.

El libro trata de la historia de una línea recta que se enamora de un punto. Pero el punto encuentra a la línea aburrida y convencional, y se fija en un garabato. La línea se esfuerza y un día logra variar su forma. Es entonces que el punto se da cuenta de que el garabato -símbolo de la libertad y la diversión- es tan sólo caos y pereza. Así que lo abandona y elige a la recta, pronto la recta y el punto empiezan a hacer muchas figuras juntos, gracias a lo cual logran vivir, si no dichosos para siempre, al menos razonablemente felices.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

Suma de ángulos interiores de triángulos

Otra manera de mostrar la suma de los ángulos interiores de un triángulo es la siguiente: dibuja un triángulo y marca su altura (la altura es la línea perpendicular que une un vértice con su lado opuesto), ahora haz coincidir los tres ángulos del triángulo con ese punto. Observa cómo se forma un ángulo de 180°.

Recuerda los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Por sus lados encontramos al triángulo Equilátero (todos sus lados son iguales), Isósceles (tienen 2 lados iguales) y Escaleno (los 3 lados son distintos).

Según la medida de sus ángulos se clasifican en: Acutángulos (tienen los 3 ángulos agudos, es decir menor de 90°), Rectángulo (tienen un ángulo interior recto es decir de 90°) Y Obtusángulo (tiene un ángulo interior obtuso, es decir, mayor de 90°).

Una vez que has activado los conocimientos previos que te servirán a la comprensión del tema ahora estudiarás la congruencia en triángulos.

En matemáticas cuando dos figuras tienen la misma forma y mismo tamaño, se dice que son Congruentes, es decir:

Dos segmentos de recta son congruentes si tienen la misma medida.

Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida.

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Te sugerimos tomar notas ya que es una práctica que favorece las habilidades intelectuales. Lee el siguiente fragmento del ensayo “Ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear” de María Fernanda Peña Rodríguez.

“La pregunta a responder es si la energía nuclear plantea una posible respuesta al cambio climático sustituyendo los combustibles fósiles, y para responderla se deben tomar en cuenta diferentes factores. Primero, hay que considerar que el consumo de energía a nivel mundial ha estado aumentando a un ritmo de entre el dos y el 2.5% anual; debido a esto, el cambio a cualquier modelo sería más sencillo si el consumo es moderado. Para evitar más daños al medio ambiente no sólo se debe sustituir una fuente de energía por otra, sino que se debe equilibrar la cantidad de consumo.

Todas las fuentes de energía implican un impacto ambiental, en mayor o menor medida, ya sea en la forma de dióxido de carbono, residuos radiactivos capaces de contaminar por miles de años, provocar lluvias ácidas, etc. El modelo que se tome debe ser capaz de evitar los impactos más graves y de minimizar el resto. Además, debe posibilitar la generalización a nivel mundial de niveles de consumo admisibles, es decir, el modelo energético por el que se opte debe ser generalizado y sostenible (Castejón, 2004: 23-24). El problema de la energía es complejo e implica una difícil decisión. Es difícil generalizar el uso de energía nuclear, pues la falta de sistemas de seguridad que garanticen un alto grado de certidumbre en cuanto a seguridad y el hecho de que no existe una solución viable al manejo de los residuos, muestra que la energía nuclear aún tiene muchos cabos sueltos que hacen más insegura su actividad (Castejón, 2004). Por lo tanto, la elección entre el riesgo de un accidente nuclear, por mínimo que sea, que podría resultar en otra catástrofe como la de Chernóbil, y el manejo de los residuos radiactivos, consecuencias de la energía nuclear, frente al cambio climático y las lluvias ácidas ocasionadas por la energía producida por carbón, plantea una disyuntiva.

Otro aspecto importante que se debe considerar es que la energía nuclear sólo es utilizada para generar energía eléctrica, la cual representa únicamente el 16% de la energía mundial, por lo que puede hacer muy poco para contribuir a la lucha contra el cambio climático. La energía eléctrica por sí sola representa solamente un tercio de la emisión de gases de efecto invernadero (Greenpeace International, 2007). Además, aunque la energía nuclear en sí no produce gases de efectos de invernadero, el enriquecimiento del uranio es necesario para ser usado como combustible para producir la energía sí los produce, aunque en menor medida (Nadal, 2006).

Dados estos hechos, se debe reconocer que la energía nuclear tiene ventajas de utilidad para enfrentar el problema del calentamiento global, y puede ser utilizada como parte de la solución, mas no como la solución total al problema. Debido a los diferentes inconvenientes ya abordados, sería difícil y arriesgado generalizar su uso. Por tanto, lo más conveniente sería optar por una combinación de energía más limpia que incorpore el uso más eficiente de los combustibles fósiles, de energía nuclear y de diferentes energías renovables ya existentes, como la energía solar, la eólica o la bioenergía, entre otras (Monk, 2008). Si el uso de energía nuclear se generalizara como única fuente de energía a nivel mundial, la cantidad de residuos radiactivos se incrementaría exponencialmente, lo que implicaría los riesgos y dificultades planteados anteriormente a un nivel global. Además, se deben seguir buscando alternativas viables que estén libres de los problemas medioambientales y de seguridad implícitos tanto en la energía de carbón como en la de las plantas nucleares (Castejón, 2004).”

¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Los argumentos que presentó la autora fueron convincentes?

Ya conoces temas relacionados con la argumentación para elaborar un ensayo. En cuanto a tus conocimientos sobre la lengua, conoces nexos y expresiones que tienen significado causal.

Ahora conocerás las expresiones concesivas. ¿Qué son y cuáles son las expresiones concesivas?

¿Qué hacemos?

Te proponemos un juego para aprender, así que invita a todos a participar desde casa.

El juego se trata de lo siguiente: Completa las siguientes oraciones con las expresiones correctas. Es importante que pienses bien la respuesta con base en la explicación que anterior, recuerda que no se trata de adivinar.

Los inversionistas decidieron explotar los recursos naturales ___________ les advirtieron que serán sancionados

Una alternativa más factible es ir al trabajo en bicicleta, __________ se haga más tiempo.

____ conociendo los riesgos de la energía nuclear, confío en que es una buena opción.

Las instituciones bancarias no financiarán ese tipo de proyectos, ___________ haya una insistencia para ello por parte de los directivos.

Las energías sucias tienen un alto costo ambiental, ___________ muchos países dependen de ellas.

_____ sabemos el daño que le estamos causando a la naturaleza, seguimos contaminando.

_________ hay energías limpias, no se detuvo el calentamiento global.

______ generamos mucha basura, pudimos reciclar la mayoría de ella.

Las turbinas eólicas funcionan a través del viento, ____________ afectan a las aves rapaces nocturnas.

Las compañías deberán invertir en energías limpias ___________trabajen en la extracción de petróleo.

