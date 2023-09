Falso que indocumentados sean llevados a estaciones migratorias de otros estados

El sábado se registró un vistoso operativo por parte de autoridades migratorias y de la Guardia Nacional, en la Estación Chicalote, municipio de San Francisco de los Romo donde se hablaba que personal del INM ya no permitía que los indocumentados abordaran el tren.

También trascendió que hasta los estaban trasladando a estaciones migratorias ubicadas en otros estados, pero esto es falso, asegura Ignacio Fraire Zúñiga, titular de la Oficina de Representación, del INM en Aguascalientes.

"No hemos hecho ningún rescate y tampoco hemos trasladado personas rescatadas en Aguascalientes a Zacatecas, esa es una información que nosotros no podemos corroborar ni decir que es verdadera por parte del Instituto, entonces, esa información no corresponde a la realidad".

Ignacio Fraire Zúñiga, titular de la Oficina de Representación, del INM en Aguascalientes.