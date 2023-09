Comienzan operativos para intentar frenar a los migrantes que viajan a la frontera en tren

En Aguascalientes comenzaron los operativos para intentar frenar a los migrantes que viajan a la frontera en tren de carga.

Durante este fin de semana 16 unidades del Instituto Nacional de Migración llegaron a los patios de maniobras de Ferromex a donde horas antes habían llegado al menos 2 mil migrantes, los agentes intentaron bajar a los migrantes del lomo de la bestia para exigirles que siguieran su camino caminando, pero solo 30 de los 2 mil accedieron tras la amenaza de regresarlos a su país si no se bajaban, el resto se aferró al tren y permaneció en el techo.

"Y bájense y caminen si no tienen dinero...es triste, me siento vacío, ya tengo cuatro meses aquí, las citas no salen. no sabemos qué hacer, estamos en un pueblo desconocido y no sabemos qué hacer”.

Nelson// Migrante de Venezuela.