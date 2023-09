“Gastamos hasta 10 veces más por pasar por todo su país”: migrante

Día a día los migrantes que cruzan por nuestro país a bordo del tren se enfrentan por varias injusticias y diversos delitos que van desde robos hasta secuestros y violaciones, y es por el tema de los robos que al menos un indocumentado asegura que ha gastado una gran cantidad de dinero solo por cruzar la República Mexicana.

“No he llevado la cuenta porque he cancelado mucho dinero, pero le voy a ser sincero y los muchachos que me corrijan: los países que más temor le teníamos nosotros al avanzar, es a Guatemala y a México, pero con decirle que está más fácil a través de la selva”. Indocumentado

La mayoría de ellos (o si no es que todos), no pierde la esperanza de llegar a la frontera México-Estados Unidos para cumplir el sueño americano, pues “para Dios no hay imposibles”.

“Pues como le digo, para Dios no hay nada imposible y vamos con fe y vamos a lograr el destino a donde vamos y así como salimos de nuestra casa, vamos a llegar al destino que queremos, pero que todos llevemos fe. Y se les agradece por la comida que nos dieron y que Dios los bendiga y gracias”. Indocumentado

Cabe destacar que mañana el personal de Migración sostendrá una reunión con autoridades del Gobierno Federal, así como de la Sedena y Guardia Nacional para realizar diversos operativos en conjunto en Aguascalientes y en siete entidades más para salvaguardar la integridad de los indocumentados y evitar que se registren accidentes.

