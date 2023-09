Robo tipo cristalizo, delito frecuente en Las Hadas

Cada fin de semana los vecinos del fraccionamiento Las Hadas están a la expectativa de los amantes de lo ajeno, pues aseguran que, sobre todo por las madrugadas, cristalean vehículos.

"Es muy común, casi siempre verás los autos que están estacionados afuera de las casas que también no tienen cochera, amanecen cristalizados. No sé si les quiten el estéreo, bocinas, no sé qué es lo que se lleven, pero si vas a romper el cristal de un auto es para agarrar algo, ¿no? "

Comerciante