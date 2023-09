Denuncian vecinos de Las Hadas que hasta un mes se han quedado sin agua

Algunos domicilios del fraccionamiento Las Hadas no cuentan con aljibe y es por ello que en repetidas ocasiones han tenido problemas con respecto al vital líquido, pues aseguran que esto es muy frecuente.

"A veces duramos hasta cuatro semanas sin agua, vienen las pipas y creo que las dan a mil pesos la pipa. Entonces, te imaginas pagar el recibo del agua porque ese no falta y pagar la pipa del agua, en cuanto te sale pagar el agua. Está carísima el agua".

También explica que durante la noche cae el agua en los domicilios que no cuentan con aljibe, pero en el resto del día al parecer acaba y se quedan sin el mismo.

"Sí, es muy frecuente el problema. Lo que pasa es que llega el agua, por ejemplo, en la noche, poquita. Las personas que tienen aljibe se les llena, a lo mejor no se llena, pero agarra agua, pero las personas que no tienen aljibe, ¿en dónde agarran agua? No tienen en dónde agarrar agua".

Denunciante