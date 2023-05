Corridos tumbados no abonan a tener una mejor juventud

Los tigres del norte consideran que los corridos tumbados no abonan a tener una mejor sociedad.

"Yo no creo que esté tipo de corridos sean la manera de cómo podemos mejorar a lo que nos acontece en nuestros países de origen, precisamente a la juventud, no digo que estoy en contra de lo que están cantando, pero estoy diciendo que eso tal vez no sea la manera de cómo podemos aportar algo para que nuestra familia, nietos, hijos sean mejores personas"

Hernán// tigres del norte