Julión Álvarez le gustaría hacer un testimonial para explicar el motivo por el cual fue incluido en la lista negra de EU

Al cantante Julión Álvarez le gustaría hacer un documental o un testimonial del motivo por el cual fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"No puedo decir que sin fundamentos tal cual, porque todo, incluso yo he comentado en varias ocasiones, me gustaría o me encantaría poder dar un documental o un testimonial de manera de platicar cuál fue la situación o cómo fue la situación por la cual estuve en esa lista, así brevemente cuestión de compra venta de inmuebles y la historia del inmueble, entonces desde ahí se vino, seguimiento de dinero, de cuentas y de ahí nos fuimos en paquete“

Señaló que ya hizo los trámites correspondientes para poder volver a presentarse en Estados Unidos después de salir de la lista negra.

Antes de presentarse en su primera fecha en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, compartió como fue que celebró el Día del Niño junto a sus hijas.

Y hablando de niños aprovecho para enviarle un consejo a Christian Nodal, quien se convertirá en padre de una niña.

Respecto a lo que le sucedió a María León al equivocarse con el Himno Nacional, por lo que se volvió tendencia, el cantante señaló que el Himno Nacional impone, pero también hay otros factores que pueden hacer que se equivoquen al entonarlo.

“Esa vez lo digo así tal cual a mí me toco una vez cantar con el canelo que no se transmitió esa vez te acuerdas y luego después lo que a mí me sucede en el escenario tal cual, para empezar si es algo que impone muchísimo el himno nacional porque no te vayas a equivocar, no te vayas a equivocar, y a chingao porque me voy a equivocar, ese día teníamos una bocina aquí y el eco que hacía todo el estadio era un rebote, haga dé cuenta yo terminaba una palabra y después se terminaba la otra, es decir los tiempos del rebote si es complicado, no estaba entrado lo de María León, pero, pues digo una más que se suma a la lista de las críticas”