Nunca he sido amenazado: Luis R. Conríquez

El cantante, Luis R. Conríquez aseguró que nunca ha sido amenazado de muerte y aclaró el contenido del misterioso papel que recibió durante un concierto.

“Querían que cantara una canción que en mis inicios compuse, pero ya había pasado tiempo, entonces cuando miro el tema, cuando miro la carta de canta esta canción, la puedes cantar , por favor y ya la miro y me quedé pensando qué canción era, pues no me acordaba, ya hasta que baje del escenario, pero ya se había hecho polémica, no nunca me han amenazado, gracias a Dios“

Luis R. Conríquez