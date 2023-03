Novios llegan en bicicleta a su boda en la Catedral de Aguascalientes

Una pareja de novios se hicieron vírales en redes sociales, luego de que llegaran a la Catedral de Aguascalientes en bicicleta para celebrar su boda, lo mejor de todo, gran parte de la familia de la novia se sumó a cumplirle el sueño a Sandra, de que todos llegaran en bicicleta.

“La bicicleta es mi medio de transporte es por eso mi gusto por la bicicleta, cuando empecé a planear lo de la boda, somos como una familia muy fuera de lo común, dije me voy a ir en bicicleta, obvio que cuando lo dije, todo mundo dijo, esta loca, pero se logró la locura” Sandra Díaz Martín // Novia

"Era una ilusión de mi esposa y no me quedo más que apoyarla” Rubén Palos// Novio

Las bicicletas tuvieron que pedirlas prestadas con los vecinos y amigos, para que gran parte de la familia Martín, una familia grande y unida pudieran acompañar a los novios en bicicletas y triciclos.

"Yo le dije si me consigues un triciclo, yo voy, pues nunca le hubiera dicho me dijo voy a conseguir tres para la tres vacas locas, las vacas locas somos mi hermana Amparo, Irene y yo, fue muy bonito, la gente les gritaba vivan los novios, y como les pusimos su mensaje aquí abajo mamá de la novia, tia de la novia, la gente nos gritaba arriba la tía de la novia, arriba la mamá de novia y nosotros íbamos echando relajo, diciendo hay tamales, mi hermana con su campaña gritando la basura" Yolanda Martín// tia de la novia

Sandra y Rubén, quienes son polos opuestos, empezaron a salir en la pandemia y llevaban tres años de novios.

“Nos fuimos al cine cuando empezó la pandemia, fuimos al último día de cines antes de que cerraran, pero fui porque me estaba volviendo loca… ligar a … y acepte salir porque me invito al cine y el cine me quita el estrés, pero por eso fue que salí y sin querer ya me casé"

Sandra Díaz Martín // Novia

¿Qué espera de su matrimonio?

"Pues hasta que la muerte nos separe"

¿Y que tal la familia que le tocó ?

“Puro loco, pero ya me estoy acostumbrando" Rubén Palos// Novio

Rubén, quien acaba de perder a sus padres, no solo ganó una nueva familia, también ganó un hijo.

"Yo como tal como padre nomás tuve a mi abuelo, fue un obstáculo bastante grande haberlo perdido, pero ahora tener a Rubén aquí conmigo… ligar a.. me hace bastante feliz saber que mi mamá cumplió un sueño a una edad que nadie la corresponde, me hace bastante ilusión saber que en algún momento yo también puedo llegar a ser feliz" Rafael Díaz Martín// hijo de Sandra

Aun está pendiente la Luna de Miel… pero eso es lo que menos importa cuando se tiene lo más importante…

¡arriba la familia Martín, arriba!

