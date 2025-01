Conductor del Metro recuerda la vez que ayudó a un Rey Mago tras olvidar sus regalos en un vagón: "le salieron unas lágrimas"

Cada año durante la madrugada del 6 de enero llegan los Reyes Magos a los hogares para entregar los regalos que los niños y las niñas piden con tanto anhelo al colocar su cartita en un zapato o al pie del árbol de Navidad, así como para consentir a algún adulto con bolsitas de aguinaldos, con ropa o dinero. Y si bien todos hemos pasado por esa increíble experiencia de despertar y tener varios obsequios listos para usarse o jugar, pocas veces pensamos en todo lo que hay detrás, es decir, el gran esfuerzo que hacen estos Santos para sorprendernos.

Un claro ejemplo de lo anterior es de cómo llegan a nuestras casas, pues además de un elefante, camello o caballo que usan Melchor, Gaspar y Baltazar, en ocasiones también recurren al transporte público para llegar a los destinos en los que los esperan. Así lo contó un conductor del Metro de la Ciudad de México, quien contó cómo una vez ayudó a un Rey Mago a regresar a casa con su costal de regalos.

El conductor del Metro conocido en TikTok como "Limusina Naranja" fue quien contó esta hermosa anécdota que merece la pena recordar este 6 de enero. Por medio de un video que ya es viral en redes sociales, recordó que hace unos años cuando laboraba en la Línea 8 y cerca de las 22:00 horas en la estación de Chabacano se subió uno de los Santos Reyes y ante el cansancio de comprar y cargar los regalos para unos pequeñitos, no dudó en correr a sentarse.

"Casi de inmediato se quedó dormido", recordó el empleado; antes de continuar con su relato, explicó que en la estación de la UAM y una estación antes de llegar a la última parada de la línea, el Rey Mago despertó muy sobresaltado por ver dónde se encontraba y en medio de la preocupación salió corriendo del vagón. Hasta entonces todo parecía normal y fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado que obligó al conductor a convertirse en un héroe para este hombre.

Esta historia es la más viral del momento. (Foto: TikTok @limusinanaranja)

Conductor del Metro cuenta cómo ayudó a Rey Mago al regresarle su bolsa de regalos

El creador de contenido de TikTok "Limusina Naranja" y también conductor del Metro de la CDMX, explicó que hace unos años ayudó a un Rey Mago a recuperar los regalos que entregaría. Explicó que todo ocurrió en la estación Chabacano, cuando después de descender todos los pasajeros, entre ellos este Santo, y cerrar las puertas listo para comenzar a avanzar con la marcha del tren, escuchó un desgarrador grito: "¡No!".

De acuerdo con el relato del hombre, no le tomó importancia al lamento y continuó con su marcha, listo para llegar a la que sería la última estación en un día tan pesado como lo es el 5 de enero, cuando los últimos preparativos de la llegada de los Reyes Magos desquician la ciudad. Al terminar su jornada y entregar el tren para estacionarlo, notó que justo donde se encontraba el Rey Mago había olvidada una bolsa negra.

"Me acerqué y al abrir la bolsa negra me di cuenta que eran juguetes. Ahí comprendí el grito que había escuchado en la UAM. A ese Rey Mago se le habían olvidado los juguetes en el tren", confesó.

Tras unos minutos de reflexión, tomó la bolsa y tomó el Metro para tratar de regresar los regalos, aunque para su sorpresa, ya no había nadie en los andenes. Ante ello salió y en las escales se encontró al Rey Mago, "con una cara de frustración y llorando". Al verlo, se acercó y le dijo: "creo que esto es tuyo". El momento y la energía cambiaron por completo, según recuerda el hombre: "Vi el cambio de humor, expresión de una cara de infinita tristeza a una alegría desbordada". Los Reyes Magos hacen sus compras en la ciudad. (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, recordó que al Rey Mago se le salieron las lágrimas de emoción y felicidad tras no dar por perdidos los regalos, que mucho sacrificio esconden detrás. Por supuesto, él no dudó en darle las gracias a este héroe empleado del Metro y acto seguido continuó con su camino.

"Salió corriendo de la estación a hacer ese encargo de Rey Mago que afortunadamente pude ayudar a cumplir para que esos pequeños pudieran tener esos Reyes Magos al día siguiente".

Este fascinante historia se volvió viral en TikTok, donde el creador de contenido "Limusina Naranja" recibió comentarios como "esa noche tú fuiste el rey mago, bro", "con mucho esfuerzo muchos reyes magos compran sus juguetes, qué bueno que lo lograste ayudar", "a mí me encanta ver a los reyes magos, me alegra el día porque todos vamos por el mismo objetivo: ver esas caritas de felicidad, tu historia me sacó lágrimas", "me encanta llorar con historias de desconocidos" y "incluso yo sentí la alegría que sintió el rey mago".

