Un perrito chihuahua, quien se hace llamar Frederico Alfredo, ha enternecido las redes sociales luego de que su dueña compartiera un video en su cuenta de TikTok donde aparece esperando en el aeropuerto a su “amigo” Tunico Bastos, quien también es un chihuahueño, pero de color café claro.

En las imágenes publicadas en @frederico__alfredo, se observa al perrito con un globo de Paw Patrol y un cartelito, mientras espera la llegada del otro can. “Imagina aterrizar y encontrarlo esperándote”, se lee en la descripción del video, el cual tiene más de 18 mil vistas.

Por su parte, usuarios no dudaron en mostrar su emoción, pues aseguran que el perrito se ve sumamente tierno esperando a su compañero. Además, solicitaron que postearan la segunda parte de la historia. “Quiero una segunda parte”, “Yo quiero ver el reencuentro” y “Por favor, alguien etiquéteme en la parte dos”, fueron algunos de los comentarios.

El perrito es un chihuahua blanco. (Créditos: TikTok / @frederico__alfredo)

¿Perrito chihuahua se reencuentra con su “amigo”?

Tras la popularidad del primer video del perrito Frederico Alfredo, su dueña compartió la segunda parte en su cuenta de TikTok, donde se observa al otro chihuahua, Tunico Bastos, llegando al aeropuerto muy emocionado de ver a su "amigo". De hecho, en las imágenes se están olfateando muy emocionados entre ellos.

Sin embargo, no todo fue felicidad para los perritos, ya que tuvieron una pelea luego del reencuentro en el aeropuerto. "Eso me pasa por romantizar el reencuentro", "Tenían una pelea pendiente", "Yo llorando en el video pasado, y ahora viendo el reencuentro quede jajajajajaja" y "No me esperaba esto", fueron algunas de las reacciones de los usuarios, quienes creen que ambos perritos son hermanos.

Tunido Bastos es su "amigo". (Créditos: TikTok / @frederico__alfredo)

¿Quién es Frederico Alfredo, el perrito que se viralizó?

Frederico Alfredo es un perrito chihuahua de pelo blanco que vive en la ciudad de Vitória, Espírito Santo, en Brasil. En redes sociales, se ha ganado el amor de los internautas por sus tiernos videos donde aparece usando disfraces, jugando o corriendo con otros perros. De hecho, se identifica como un perro "influencer" y "terapeuta", ya que trabaja para ayudar a enfermos.

Su dueña y tutora es Jamili Saade, quien se encarga de publicar todas las fotos y videos en TikTok e Instagram, donde ahora es muy famoso. De acuerdo con sus redes sociales, tiene apenas 2 años de edad, pero a su corta edad ha dado felicidad y amor a decenas de pacientes en el Hospital Vitória Apart.

