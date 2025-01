HotSpanish reacciona a la polémica de mujer que asegura, huele feo, ella afirma que la está acosando: "a mi esposa si le gusta el olor a Dior"

Las redes sociales tienen una nueva polémica gracias a una joven, @alepeaach_ en TikTok, quien este fin de semana compartió un video tras haaber conocido a varios influencers, entre ellos Mirandita León, La Niña Matcha y HotSpanish; si bien el último de ellos es el que mayor número de seguidores tiene en redes sociales, la joven aseguró que de este encuentro, "solo uno me cayó mal" y vaya sorpresa que se llevaron los internautas cuando reveló que se trataba de Roberto González Manso, nombre real del creador de contenido.

En su video, la joven compartió una foto junto a HotSpanish con un fuerte mensaje que desató la polémica en redes sociales, esto luego de que la mujer confesó que supuestamente el trato que recibió por parte del creador de contenido no fue el mejor y que hasta grosero fue. Por si fuera poco, la joven no sólo arremetió contra la personalidad del influencer, sino que también aseguró que presuntamente olía "bien feo".

Fue tanto el revuelo de esta revelación que la publicación de la joven se volvió viral y desató todo tipo de comentarios, en especial negativos por quienes defienden a su ídolo. Luego de ser funada en TikTok por contar su mala experiencia con el hombre, respondió a algunas declaraciones y volvió a arremeter en su contra, esto porque aparentemente él habría ido a reclamar al trabajo de @alepeaach_; sin embargo, en toda esta polémica, Roberto González no ha dudado en dar su propia versión de los hechos.

"Tremenda funada que te están dando amiga jaja, se atacan por su ídolo", le escribió una usuaria en TikTok y @alepeaach_ hizo una nueva revelación: "sí, ya fue a hacer show a un lugar donde cree que trabajo el wey", dijo.

Esta fue la foto que tanto ha dividido opiniones en la red. (Foto: TikTok @dayanechrissel)

HotSpanish responde a acusaciones de tratar mal a sus fans y oler feo

Luego de que esta polémica se hiciera viral en TikTok, la creadora de contenido Dayane Chrissel le hizo un video y el propio HotSpanish dio su versión asegurando que jamás trató mal a la joven ni a ninguno de sus fans, eso sin mencionar que tampoco se negó a tomarse fotos, aunque sí evitó que lo abrazaran y que seguramente lo anterior habría sido la razón de su molestia.

"La chica salió corriendo de su trabajo jamás le hice una mala cara ni mucho menos negar una foto solo no me presté para abrazarla quizás por eso se sintió. A mi esposa si le gusta el olor a Dior", escribió en un video.

Esto no fue lo único que dijo el creador de contenido, pues también aseguró que la mujer que lo está señalando estaría buscando unos cuantos minutos de atención: "La gente puede hacer lo que sea por un minuto de fama pero bueno los que me conocen saben que soy buena onda", agregó Hotspanish. Cabe destacar que la controversia no ha terminado tras las declaraciones del influencer, sino que @alepeaach_ volvió a contar cómo ocurrieron los hechos y terminó por asegurar que él la está acosando y hostigando.

Así reaccionó HotSpanish. (Foto: TikTok @dayanechrissel)

Mujer afirma que HotSpanish ysu equipo la están hostigando y acosando, reitera que huele mal

Hace unas horas, @alepeaach_ reapareció en TikTok con un nuevo video que dividió opiniones por quienes la critican y quienes la apoyan, pero el problema se hizo todavía más grande cuando la joven aseguró que HotSpanish y el equipo del influecer la están hostigando y acosando sólo por subir un video.

"Vi que era HotSpanish, me acerco y mi única reacción fue de que '¿me regalas una foto?' y él respiró, me volteó los ojos, volteó a ver a sus amigos. No me dijo que no, si él me hubiera dicho que no, yo lo comprendo, los influencers no tienen la obligación de tomarse fotos, pero me dijo que sí", dijo.

En su nuevo video, la joven también aclaró que a diferencia de lo que se está comentando, supuestamente por parte de la esposa del influencer, no lo intentó besar ni nada de contacto físico y además contó que la pareja del creador la habría estado insultando. Finalmente, volvió a arremeter en contra del olor "a sudor" de HotSpanish. Tras estas nuevas declaraciones, el creador de contenido no ha dado más respuestas. (Foto: TikTok @dayanechrissel)

"Tengo olfato sensible, a mí su olor no me gustó, olía a sudor, o sea, no a todo el mundo le va a gustar. Él anda comentando por ahí que no sé a qué huele el Dior, yo sé que Dior huele caro, huele rico, tú no olías a rico; es de mi perspectiva, di mi opinión", agregó no sin antes decir: "no sé por qué tu esposa me sigue diciendo que soy una ardida, resbalosa si en ningún momento te intenté abrazar ni besar".

"HotSpanish me está hostigando, fue a un lugar en el que supuestamente trabajo, fui por casualidad, me llevo con las personas y me hablaron de que los guardias, el equipo de HotSpanish, de que borres el video. No entiendo el afán (...) Entonces estoy recibiendo acoso por parte de hotSpanish porque me ha estado yendo a buscar a la plaza, hoy fue como tres veces y están moviendo para que me veten de la plaza; no entiendo con qué afán ni por qué".

Sigue leyendo:

Muere a los 30 años "Perry", el burro que sirvió como modelo para el personaje de Shrek

¡Ya hay rosca de reyes con temática de BTS! Incluyen muñecos de los integrantes