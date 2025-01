Grecia, exnovia de Rayito, lanza fuerte advertencia: “no más victimización, no te aproveches de mi silencio”

Todo parece indicar que la relación amorosa entre Ryan Hoffman, más conocido en redes sociales como Rayito y la influencer Grecia González no terminó nada bien, pues ya han comenzado a lanzarse diversas indirectas entre ellos en las que se deja entre ver que hubo un conflicto por el cual terminaron su matrimonio y la creadora de contenido venezolana está dispuesta a contarlo todo si su expareja sigue victimizando.

Ryan y Grecia estuvieron casados por cinco años, pero de un momento a otro algo pasó en su relación que decidieron tomar caminos diferentes y ahora la separación entre ellos se está volviendo todo un escándalo, pues mediante su perfil de Instagram, Rayito ha compartido contenido sobre superación personal, algo que no le agradó a su exesposa, pues asegura que solo se está victimizando.

La pareja se conoció en 2020 durante una fiesta, inmediatamente quedaron flechados y ella, quien vivía en Miami decidió dejarlo todo para seguir su corazón, así al poco tiempo se mudó con Ryan a la Ciudad de México, donde vivieron juntos y en menos de un año decidieron casarse pese a que él venía de una serie de escándalos.

Recordemos que Rayito fue pareja sentimental de la también influencer Dhasia Wezka, sin embargo, ella lo acusó de haberle sido infiel en varias ocasiones. En aquel momento, la creadora de contenido utilizó sus redes sociales para contar la tormentosa relación que tenía con el youtuber y los motivos por los que había decidido terminar con él después de vivir juntos y mantener un noviazgo por varios años.

La pareja se conoció en 2020 durante una fiesta e inmediatamente quedaron flechados | Foto: Instagram @rayito

Exnovia de Rayito lanza fuerte advertencia y asegura que está apunto de romper el silencio

Aunque no mencionó su nombre en ningún momento, la modelo venezolana pidió a alguien en X que deje de ser una persona doble cara, asimismo exige que deje de hacerse la víctima, pues no lo es y de seguir con ese comportamiento advirtió que puede hablar y no le conviene, pues le recordó que la última vez que tuvo ese comportamiento le fue muy mal.

“Solo hay una cosa en ti que admiro, y es que cómo siendo tan dos caras puedes todavía dormir tranquilo, por mi parte bien yo sonrío (...) no más victimización por favor, no te aproveches de mi silencio, no te conviene”, escribió en X.

La modelo ha utilizado su cuenta de X para evidenciar a su expareja | Foto: Instagram @rayito

¿Qué paso entre Rayito y Grecia?

Cuando Ryan y Grecia anunciaron su separación lo hicieron mediante un video compartido en su perfiles de redes sociales. Ahí confirmaron que ya no se encontraban juntos desde hacía un tiempo, externaron lo mucho que aprendieron de la relación que tuvieron juntos pero que lamentablemente debían separarse.

En ese momento, ninguno dio más declaraciones al respecto, pero con el paso de los días la tensión ha crecido entre ellos en redes sociales, especialmente en Instagram y X, y parece que todo está a punto de estallar, pues de acuerdo con lo expresado por Grecia, su exnovio se ha victimizado cuando existe otro contexto durante el fin de su matrimonio. Al principio aseguraron que su relación quedó en buenos términos | Foto: Instagram @rayito

