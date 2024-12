“Solitos irán viendo”: Grecia rompe el silencio y habla sobre el fin de su relación con Rayito entre los rumores de una supuesta infidelidad

El pasado lunes 23 de septiembre, la famosa pareja de creadores de contenido, Grecia González y Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, anunciaron su divorcio tras haber permanecido en matrimonio durante cinco años, un hecho que conmocionó a todos sus seguidores en las redes.

La noticia fue dada a conocer por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, en donde por medio de un comunicado que ambos compartieron, explicaron su sentir al tomar dicha decisión, dejando claro que aparentemente no había algún motivo negativo detrás de su separación, por lo que además, pidieron respeto y apoyo, para que no se generarán controversias al respecto.

Posteriormente Grecia compartió que se tomaría unas semanas lejos de las redes, notándose visiblemente afectada por su ruptura con Rayito, así como por los comentarios de hate que recibió por parte de los cibernautas quienes aseguraron que solo había usado a Ryan para su propio beneficio, algo que ella misma negaría, señalando que de hecho se habían casado por bienes separados.

Grecia rompe el silencio y habla sobre el fin de su relación con Rayito

Sin embargo, la cosa no terminó ahí, pues a pesar de que posteriormente Grecia había declarado que Rayito era un buen hombre, y que no tenía que suceder algo para que una relación acabe, la famosa influencer desató una fuerte polémica luego que la famosa creadora de contenido Dayanne Chrissel, revelará que Ryan le pudo haber sido infiel a su ahora ex esposa.

Y es que en su más reciente video, mostró una imagen en donde se puede ver como una persona comenta que había visto a Rayito acompañado de otra mujer durante su asistencia al concierto de Alex Strecci, señalamiento que fue contestado por la misma Grecia en dicha publicación, quien se limitó a decir “solitos irán viendo”, dando indicios de que efectivamente hubo una infidelidad.

