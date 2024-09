Tiktoker sorprende por su gran parecido a Ángela Aguilar, en la calle lo confunden con la cantante

El tiktoker Alejandro Farinna compartió un video en sus redes sociales que recientemente se cortó el cabello, sin embargo, esta decisión le trajo fama, pues en la calle aseguran que es idéntico a la cantante Ángela Aguilar. El joven, quien es originario de Ensenada, Baja California contó cómo lo confundieron con la intérprete por primera vez y ahora todo el internet también opina que se parece mucho a la intérprete.

El influencer, quien se hace llamar @alejandrofarinna en TikTok, es asesor de novias y quinceañeras pero también es transformista drag, por lo que aprovechó los comentarios sobre su parecido con Ángela y se transformó en maquillaje y peinado para parecerse aún más a la cantante y al parecer lo logró, pues se ve idéntico a la menor de los Aguilar.

El joven, quien es originario de Ensenada, Baja California contó cómo lo confundieron con la intérprete | Foto: TiTok

Confunden a tiktoker con Ángela Aguilar por su enorme parecido con Ángela Aguilar

A través de su perfil de TikTok, Alejandro compartió un video en el que cuenta que estaba comiendo en una cafetería de un aeropuerto cuando una mujer se le acercó y le preguntó que si podía tomarse una foto con él. A lo que accedió pero un poco confundido. Al levantarse la mujer le dijo que pensó que era más bajita y luego le preguntó por su esposo.

"Ay estás bien alta, yo pensé que estabas más chiquita, ¿y tu esposo?", le dijo la señora a lo que el tiktoker contestó "no vengo yo solo", respuesta que le asombró a la mujer e incluso "se le borró la sonrisa.

Cuando el joven le contestó la señora se asombró al escuchar la voz de Alejandro, pues en ese momento se percató que no era Ángela, por lo que le dijo que se parecía mucho a ella y por eso se había acercado para pedirle una foto. La situación fue muy cómica y graciosa para el tiktoker, pero ahí no terminaron las comparaciones, después de renovar su look contó que ahora todos le dicen que es muy parecido a Aguilar.

Cuando el joven le contestó la señora se asombró al escuchar la voz de Alejandro, pues en ese momento se percató que no era Ángela | Foto: TikTok @alejandrofarinna

¿Ángela Aguilar o Tania Rincón?

En otro video posteado en su perfil señaló que cree que sí se parece a Ángela, por lo que aprovechando su talento en el maquillaje y peinado se transformó en la cantante, pero antes de que recreara la imagen de la intérprete contó que también le dicen que se parece mucho a Tania Rincón.

El tiktoker bromeó con lo ocurrido y señaló que al principio le dio mucha risa que lo confundieran con la cantante pero ahora dice que "se cree mucho". Farinna aprovechó las miles de visualizaciones que ha generado su contenido sobre Ángela y ahora no solo mostró su parecido con ella, también pronunció algunas frases que ha hecho popular Aguilar y el Internet ya lo ama por su sentido del humor y comedia que ha generado al respecto.