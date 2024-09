Horóscopo chilango: los 6 signos del zodiaco que deberán cuidarse durante las tormentas en CDMX

Las fuertes lluvias que están azotando al Ciudad de México desde hace varias semanas ha traído sin sinfín de opiniones, pues mientras las amantes del café afirman que es "el clima perfecto", quienes tienen que chutarse un viaje en el amado Metro opinan todo lo contrario; y también hay unos cuantos privilegiados que ven la lluvia caer en el parabrisas mientras disfrutan de su descanso obligatorio de varias horas en medio de un Periférico a vuelta de rueda, eso sí, con la mejor playlist que han creado.

Y es que parece que muchas de nosotras estamos siendo testigos de una temporada de lluvias y tormentas como no habíamos visto en la CDMX, tanto así que incluso las estrellas y el cosmos nos han advertido que además del tránsito infernal, la energía del universo parece estarse moviendo a través de la lluvia que baña la ciudad sin piedad. Es así como la astrología ha sacado sus cartas resistentes al agua para traerte algunas predicciones en torno a estos diluvios casi apocalípticos.

Porque sí bien, aunque hay signos que se llevan a la perfección con cualquier cuerpo acuático, muchos otros son presa de su poder que demuestra no tener piedad ni aunque vayas armada con impermeable y botas de lluvia. De esta forma, te traigo algunas predicciones que rompen con lo tradicional, pero siguen siendo igual de eficaces que las coladeras cuando llueve en la CDMX.

Las estrellas ya nos advirtieron que vienen lluvias intensas, pero como buenas chilangas, estamos acostumbradas a adaptarnos y sobrevivir.

Fotografía: Freepik.

Los signos que deberán cuidarse en esta temporada de lluvias

Y es que seguramente no te parece extraño cuando sacas tu paraguas de 25 pesos que compraste en el tianguis y te das cuenta de que no sirve ni para cubrirte del rocío mañanero. Pues agárrate, porque el cosmos trae más de lo mismo, pero con unos toques extra de caos para ciertos signos del zodiaco. Así que ponte las chanclas o unas botas impermeables porque las estrellas tienen algo importante que decirte si has nacido bajo alguno de estos signos del zodiaco.

Cáncer: El cangrejito con crisis existencial bajo la lluvia

Ay, mis queridas Cáncer, este mes las lluvias van a estar igual de intensas que sus emociones ya que Marte anda cruzando por su casa astrológica número cuatro, lo que significa que estarán más sensibles de lo normal, como si eso fuera posible. La tormenta no solo estará afuera, sino también en su interior y esas nubes grises en el cielo podrían desatar un tsunami emocional, así que cuiden de no sobrecargar su corazoncito y evitar discusiones bajo la lluvia (aunque se vea muy dramático y de telenovela).

Tip astrológico chilango: si la lluvia te agarra en plena avenida Insurgentes, mejor métete a un cafecito y pide un chocolate caliente. Las lágrimas y la lluvia no son una buena combinación para tu rímel.

Predicción meteorológica cósmica: ten a la mano impermeable, botas y pañuelos desechables. Las tormentas emocionales y reales están por venir, pero recuerda qye después de la lluvia siempre sale el sol... aunque sea por unos minutos en CDMX.

La Ciudad de México es un caos en tiempos de tormenta, y si bien cada signo tiene sus propios retos para enfrentarla, la clave está en encontrar el equilibrio entre el drama y la diversión.

Fotografía: Pinterest/Sarah Camino Art.

Leo: el león que odia que la melena se le esponje

Ah, mis Leones glamorosos y siempre radiantes, sabemos que odian mojarse porque, vamos, el frizz no es algo que un Leo soporte fácilmente. Pero durante esta temporada de tormentas, el clima no estará de su lado, pues no solo les va a esponjar la melena (sí, la humedad será su peor enemigo), sino que la lluvia traerá consigo caos inesperado en su entorno. Esas juntas importantes que tienen agendadas podrían retrasarse por inundaciones y su look “impresionante” podría terminar arruinado si no se cuidan de la tormenta.

Tip astrológico chilango: lleva contigo una sombrilla ENORME. No me importa si piensas que es demasiado, más vale que evites que el frizz acabe con tu imagen de león invencible. Ah, y procura llevar un cepillo extra en la bolsa.

Predicción meteorológica cósmica: habrá más tráfico de lo normal y posibles apagones, pero tranquilos, siempre encuentran la manera de brillar, aunque sea con linterna en mano.

Siempre tan serio y trabajador, pero las lluvias podrían desorganizar tus meticulosos planes. Relájate y aprende a fluir un poquito, como el agua.

Fotografía: Pinterest/Sarah Camino Art.

Virgo: el maniático del control que no puede controlar la lluvia

Para las y los perfeccionistas Virgos, lamento decirles que las tormentas en CDMX no se pueden planear ni controlar, por más que quieran. Esta temporada les va a costar trabajo aceptar el caos meteorológico y cósmico que se avecina, por lo que van a querer tener todo bajo control, pero las lluvias y los charcos no respetan su agenda ni sus ganas de ordenarlo todo. Habrá tráfico inesperado, charcos traicioneros y zapatos arruinados. ¿Qué hacer? Respirar profundo y recordar que, a veces, la naturaleza también necesita desordenarse.

Tip astrológico chilango: deja de intentar controlar la lluvia, mejor planifica con antelación. Sal de casa con tiempo extra (y una toalla por si terminas empapado en la combi).

Predicción meteorológica cósmica: aunque te frustres, estos aguaceros te van a enseñar a soltar un poco el control y a fluir... como el agua que cae de las nubes.

¿Te encanta la aventura? Pues con tanta lluvia, la aventura estará en encontrar un taxi disponible y que no te cobre de más por mojar el asiento.

Fotografía: Pinterest/Sarah Camino Art.

Libra: el equilibrio que se tambalea en los charcos

Ay, Libra, con lo mucho que te gusta que todo esté en balance, las lluvias de la CDMX van a poner a prueba tu paciencia y tu habilidad para caminar con gracia sobre las banquetas inundadas. El pronóstico astral indica que Urano andará travieso, creando desastres inesperados en tus rutinas, así que no te sorprendas si te resbalas en un charco o si tu transporte público se atrasa por un diluvio. Mantén la calma y tu sentido de la estética: siempre hay formas elegantes de sortear la lluvia, aunque el cielo parezca conspirar contra ti.

Tip astrológico chilango: invierte en un paraguas que, además de bonito, sea funcional (ya sabes, de esos que no se voltean a la primera ráfaga de viento). La elegancia no está peleada con la practicidad, Libra.

Predicción meteorológica cósmica: cuidado con las malas decisiones estilísticas. No olvides impermeabilizar tus zapatos favoritos, pues esos charcos gigantes no perdonan ni al más equilibrado de los Libras.

Ojo con tu celular. Sabemos que te encanta chatear mientras caminas, pero un charco mal calculado podría arruinar tu teléfono.

Fotografía: Pinterest/Sarah Camino Art.

Escorpio: el oscuro y misterioso que adora las tormentas... hasta que le mojan los zapatos

Para las y los Escorpios intensos y apasionados, esta temporada de tormentas parece hecha para ustedes y es que el cielo gris, los relámpagos y el viento fuerte hacen que se sientan en su ambiente natural, como si fueran parte de una película de misterio. Sin embargo, tengan cuidado: el pronóstico indica que Neptuno anda revolviendo las aguas, tanto literalmente como figuradamente, y podrías encontrarte en medio de conflictos emocionales bajo la lluvia. Evita pelearte con alguien en plena tormenta, porque el drama podría ser mayor del que estás dispuesto a manejar.

Tip astrológico chilango: si vas a disfrutar de la tormenta como el dramático que eres, al menos hazlo desde la comodidad de tu casa. No querrás empaparte en medio de una discusión acalorada con tu ex justo afuera de Bellas Artes.

Predicción meteorológica cósmica: las tormentas te inspiran, pero asegúrate de mantener tus pies secos, porque nada mata más rápido el mood dramático que unos calcetines mojados.

Sabemos que amas tu comodidad, pero en la lluvia nada es cómodo. Prepárate para llevar un cambio de ropa, porque una tormenta puede arruinar tu día de relax.

Fotografía: Pinterest/Sarah Camino Art.

Piscis: el soñador que se pierde en la lluvia (y en la realidad)

Ah, Piscis, el signo más acuático de todos; uno pensaría que estarías en tu elemento con tanta lluvia, pero este mes las estrellas indican que estarás más distraído que nunca. Con Neptuno en su fase retrógrada, tus niveles de despiste estarán por las nubes (literalmente). Cuidado con perder el celular en medio de un charco o con olvidar tu paraguas en la taquería, además, el clima lluvioso podría traerte nostalgia y ganas de encerrarte en casa con tus pensamientos, pero no te olvides que la vida sigue, aunque haya aguacero.

Tip astrológico chilango: ponle un llaverito gigante a tus cosas para que no las pierdas en el metro cuando la lluvia te tenga todo distraído. ¡Y no te olvides del paraguas en cada esquina!

Predicción meteorológica cósmica: tu imaginación va a volar con tanta tormenta, pero no dejes que las lluvias arruinen tus planes ni tus pertenencias. ¡Alerta máxima, Piscis!

Deja de correr bajo la lluvia. ¡No todo se resuelve con prisa! Además, te puedes resbalar.

Fotografía: Pinterest/Sarah Camino Art.

