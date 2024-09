Jungkook en Cinemex: ¿Habrá vaso y palomera edición especial de "I AM STILL"?

Luego de que Cinépolis confirmó que habrá sorpresas para los fans de Jungkook que asistan a sus salas a ver "I AM STILL", quienes adquirieron sus boletos con Cinemex se han preguntado si la franquicia de color rojo también planea vender el vaso edición especial o la palomera, ya que esta última solamente ha llegado a algunos países.

Ante esto, la cadena de cines ya ha respondido a sus clientes, pero la noticia no fue del agrado de muchos, ya que la mercancía que ofrecen es muy diferente a la que venderán otros como parte del estreno del documental de Jungkook, el cual se estrenará este miércoles 18 de septiembre.

Jungkook llega a México con su documental "I AM STILL".

(Créditos: X / @bts_bighit)

¿Habrá vaso y palomera edición especial de "I AM STILL" en Cinemex?

Hasta la fecha, Cinemex informó que en sus salas no tienen planeado vender el vaso o la palomera edición especial de "I AM STILL", pero regalarán a todos los asistentes una photocard y una postcard edición limitada de Jungkook. Sin embargo, esto no quiere decir que en los próximos días la franquicia anuncie alguna sorpresa, ya que en ocasiones salen a la venta más tarde.

Las dos versiones de pcs de Jungkook son sorpresa. (Créditos: @Cinemex)

En el caso de las photocards, la cadena de cines anunció que habrá 2 versiones, la primera se entregará a las personas que asistan del 18 hasta el 22 de septiembre y la segunda se dará a quienes vayan a las funciones del 27 al 29 de septiembre. Mientras que, la postcard será la misma sin importar la fecha, aunque la darán hasta agotar existencias.

Sigue leyendo:

Jungkook en Cinépolis: ¿Cómo conseguir el vaso especial de su documental "I AM STILL"?

La postcard se dará hasta agotar existencias. (Créditos: @Cinemex)

¿Cómo es el vaso y la palomera edición "I AM STILL" de Jungkook?

En países como Corea del Sur, los fans de Jungkook han podido adquirir la palomera y el vaso edición especial "I AM STILL", pero esto podría no suceder para México, pues hasta el momento solamente Cinépolis ha confirmado que tendrán el vaso oficial del "Golden Maknae".

En imágenes que circulan en las redes sociales, se puede apreciar que el vaso que dieron a los seguidores coreanos de Kookie es el mismo que estará en México, el cual es de color negro, pero está totalmente decorado con fotos del documental y el rostro del idol.

Sigue leyendo:

Jungkook de BTS: ¿De qué trata su documental "I AM STILL" que será proyectado en cines mexicanos?

En el caso de la palomera, el diseño es muy parecido, pero esta no tiene tapa, popote y es más amplio que el vaso. Sin embargo, las impresiones son más grandes y visibles, pues está hecho para almacenar palomitas.