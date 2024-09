Influencer grababa en vivo cuando se metieron a robar a su casa, todo quedó en VIDEO

Una influencer de las redes sociales, tiktoker conocida como Michelle Poleo, estaba en una transmisión en vivo en sus perfiles oficiales cuando de pronto intentaron entrar a su cara para realizar un robo. Todo quedó grabado gracias a las cámaras de su celular.

El video ya se hizo viral en las redes sociales. Aseguró que ya entró en una denuncia ante la policía, quienes están realizando las investigaciones correspondientes. Muchas personas también aseguraron que pudo tratarse de un evento paranormal, donde alguna persona o espíritu estaba merodeando su casa. Pero las pruebas indican que sucedió un intento de intrusión en su casa.

La influencer estaba conectada con todos sus seguidores, comiendo tranquilamente, cuando se escuchó de pronto que algo se cayó dentro de su casa, o probablemente algo se había roto de golpe. Al principio no entendió lo que pasaba, por lo que simplemente siguió con su transmisión.

Las cosas cambiaron cuando claramente se escucharon muchos pasos en alguna parte de su casa. El miedo la invadió rápidamente, se quedó callada y analizó la situación, luego aseguró que estaba sola y cerró todo con llave. Decidió que tenía que salir de ahí por si algo estaba pasando.

En un momento de audacia, salió corriendo inmediatamente de su casa, se subió a su carro y partió rumbo a la caseta de entrada de los miembros de vigilancia de la residencial donde vive, quienes decidieron ayudarle, pero llamaron una patrulla en vez que ir ellos mismos, para proteger su integridad.

Llegaron los policías y se pusieron a revisar la casa, de acuerdo con la narración de la mujer. Advirtieron que no hubo nada que encontrar, pues la casa estaba vacía, por lo que decidió explorar por su propia mano y encontró que todo en su cuarto estaba tirado y desacomodado.

Inmediatamente salió de la propiedad para no estar con el pendiente de lo que pasaba en su propia casa, así que arregló algunas cuantas cosas, hizo una pequeña maleta y partió con decisión del lugar de los hechos. La casa se quedó sola, y luego hizo otro video para que todo quedara resuelto.

Dijo que no se perdió nada, o más bien, no se robó nada. También dijo que se dieron cuenta de que la puerta del roof o del techo estaba probablemente abierta, así que por ahí pudieron haber intentado meterse, pero no está segura. Dijo que no hay cámaras ni hay micrófonos en su casa, por lo que no se trató tampoco de un intento de espionaje.

Aseguró que ahora está tomando medidas de seguridad muy importantes como poner rejas, poner vallas o poner una reja con electricidad para que los ladrones se la piensen dos veces antes de intentar entrar en su casa, también le dijo a todas las personas de su vecindario lo que había pasado, por lo que aumentaron los rondines de los guardias de seguridad, incluso algunos policías.