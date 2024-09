¿Sí se van a casar? Mía Rubín confiesa la verdad tras la supuesta boda con Tarik Othón

Mía Rubín y Tarik Othón han publicado en sus redes sociales algunas fotografías completamente vestidos de blanco y muy enamorados. Han llegado a rumorar los usuarios de las redes sociales que probablemente se casaron y la familia Rubín Legarreta está creciendo pronto.

En un encuentro con la prensa, fue la propia Mía Rubín quien dijo que no le han dado todavía el anillo de compromiso, pero sí aseguró que están completamente enamorados por el momento. No dio a conocer si pronto podría suceder o si está interesada en ello.

“No hay boda. Ya vi en TikTok que dijeron que me casé. No me casé. Bueno, o sea, sí hay anillo, pero no es de compromiso, pues. Pero no, no me casé. Estoy muy felizmente enamorada, sí, pero todavía con planes de casarme, todavía no. Ya más adelante. Tal vez joven, pero ahorita no”, explicó a la prensa.