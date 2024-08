Marvel: filtran la primer imagen de 'Thunderbolts', ¿cuándo se estrena en México?

Marvel comienza a dar "señales de vida", pues los últimos dos años podrían no haber tenido los mejores momentos en términos de taquilla para sus películas. Y es que hasta antes de la pandemia en 2020 las cintas del UCM recaudaron sin dificultad millones de dólares.

Por lo que tuvieron que tomar la decisión de solo estrenar una película este 2024 así Deadpool y Wolverine, le dio vida al estudio, por lo que decidieron anunciar sus proyectos más importantes de 2025 en la pasada D23, donde mostraron imágenes de una nueva película con un nuevo equipo llamado “Thunderbolts”.

Así se ve el equipo completo de Thunderbolts/créditos:@thunderbnews

Así se ven Florence Pugh y Sebastián Stan en “Thunderbolts”

Fue en la D23 de hace unos días donde se mostró el vistazo de todos los proyectos de Marvel para los siguientes años, películas como Capitán América: Brave New World y series como Agatha All Along, Daredevil Born Again, así como Iron Heart fueron presentadas con su respectivo tráiler.

Sin embargo, una de las películas que más llamó la atención fue la de ‘Thunderbolts’, un nuevo equipo de choque de superhéroes con los villanos y agentes ya presentados en varias películas de Marvel, además de emocionar a los aficionados por el regreso de Florence Pugh como Yelena Belova, la hermana de Black Widow y de Sebastián Stan como el Winter Soldier.

Lamentablemente, al ser presentados en un evento exclusivo para fan, ahora no pudimos tener un tráiler oficial o imágenes lanzadas oficialmente, por lo que tuvimos que ver todos esos avances emocionantes en mala calidad o filtrados por algún asistente, no pudimos ver nada o casi nada.

Pero gracias por el aniversario 85 de Marvel lanzaron un tráiler mostrando lo que viene para la empresa, donde pudimos ver el primer vistazo oficial de la nueva película de Marvel donde podremos ver no solo el regreso de Sebastián Stan y Florence Pugh, sino también el regreso de Olga Kurylenko como Taskmaster, Wyatt Rusell como U.S. Agent y David Harbour como Red Guardian.

¿Cuándo se estrena Thunderbolts en México?

Si las ansias por ver esta película te carcomen, tenemos que decirte que tendrás que esperar, pues su estreno está programado para el 25 de mayo de 2025, cuando ya sepamos qué pasó con Capitán América: Brave New World que se estrenó en febrero de 2025.