Whiplash: fecha de preventa para revivir la película con orquesta EN VIVO en la CDMX

Whiplash es una película de drama-musical canadiense que se estrenó en 2014, dirigida por Damien Chazelle y musicalizada por Justin Hurwitz, que fue ampliamente aclamada por los críticos debido a su propuesta original y por la forma en cómo plasma la pasión de un joven baterista de jazz, cuyo maestro exigente de música lo lleva al límite hasta el punto de la destrucción de su propia personalidad.

Si no has visto esta película, te recomendamos ampliamente ir a darle un vistazo, ya que de acuerdo con el crítico de cine José Arrieta esta cinta es la mejor que nos ha dejado hasta el momento el cineasta estadounidense Chazelle, en conjunto con el compositor Hurwitz, dos veces ganador del Premio de la Academia. Pero si ya has visto esta película y deseas revivirla en la pantalla grande, y no solo eso, con orquesta en vivo, a continuación te decimos todo lo que debes saber para que no te pierdas este evento único en la CDMX.

¿Cuándo y dónde proyectarán la película de Whiplash con orquesta en vivo?

Por primera vez en México, la película de Whiplash será transmitida en perfecta sincronización con una orquesta en vivo que tocará la banda sonora original en directo, dirigida por el mismo Justin Hurwitz, el talentoso baterista de primera categoría, Jamey Tate, y por la banda Cinema Big Band.

Este evento único que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, está programado para el viernes 17 de enero del 2025, en un horario de las 20:30 a las 22:45 horas, es decir, tendrá una duración de 2 horas con 15 minutos. Sin embargo, la preventa de boletos será varios meses antes.

¿Cuándo será la preventa de boletos de la película de Whiplash con orquesta en vivo?

Este concierto con orquesta en vivo mientras se proyecta la película de Whiplash está organizado por Cinema Concert Festival y Cinema Concert Club. Cuya preventa de boletos será el jueves 22 de agosto a través de Ticketmaster, a partir de las 17:00 horas ¡No te lo puedes perder!