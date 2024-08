Dónde no debo colocar el espejo en el hogar para no atraer malas energías

En el Feng Shui, los espejos son considerados poderosas herramientas para canalizar y equilibrar la energía en el hogar. Su uso estratégico puede tener un impacto significativo en la armonía y la vitalidad de los ambientes. Vale mencionar que la combinación de luz y espacio en tu casa es importante para un buen flujo de energía positiva.

Los espejos tienen la capacidad de reflejar la luz natural y artificial, lo que crea una sensación de luminosidad y amplitud en una habitación. Colocarlos estratégicamente en áreas oscuras o estrechas puede transformar la energía al expandir visualmente el espacio y permitir que la luz fluya libremente. Según el Feng Shui hay lugares ideales para colocarlos y otros que hay que evitar.

Los espejos sirven para canalizar y equilibrar la energía en el hogar. Fuente: Pinterest

Evita colocar espejos en estas zonas de tu hogar

El Feng Shui recomienda no colocar espejos en algunos ambientes del hogar y evita que sean muy antiguos o que estén rotos. Esto desdibuja tu imagen, la distorsiona, y eso mismo sucede en cuanto a la energía. No pongas uno frente a la cama porque éstos estimulan y hacen fluir el Chi, por lo que pueden atraer al dormitorio una excesiva cantidad de energía y que sea demasiado activa. Si te reflejas de cuerpo completo, es posible que no descanses.

Otro consejo según el Feng Shui, no coloques un espejo enfrente de una puerta o ventana, ya que en muchos casos generan fugas de energía y desequilibrio. Evita colgar varios juntos o encima de otros. Tampoco debes ubicarlos en lugares que reflejen zonas desordenadas, porque potencian todo lo que en ellos se refleja.

En el Feng Shui hay lugares del hogar que debes evitar colocar los espejos. Fuente: Pinterest

Se recomienda no colgar espejos enfrentados, ni formando ángulo. Si lo hacemos, corremos el riesgo de formar rebotes luminosos que emiten Sha Qi. Esta energía desfavorable, está asociada a aquellos sentimientos de violencia y destrucción. Puede hacernos sentir un poco estancados en la vida. Para ello, sigue los consejos del Feng Shui para armonizar tu hogar.