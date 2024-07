¿Eres fan de 'Amores Perros'?: Así luce actualmente la casa de Octavio

Cuando se habla de 'Amores Perros' en México, la gente solo tiene buenos comentarios para la película Alejandro González Iñárritu, pues presentó una cinta que conquistó a todo el país y de paso se colocó dentro de las nominaciones en los Premios Oscars. Ahora, a poco más de 24 años de su estreno en la pantalla grande, es momento de recordar uno de los lugares emblemáticos de la producción, estamos hablando de la casa de Octavio.

El filme muestra la complejidad de tres historias que confluyen en un fatal accidente. La historia principal de 'Amores Perros' pone a Octavio y Susana en la escena. Por ese motivo vamos a presentar cómo se ve la casa del personaje interpretado por Gael García Bernal. La historia de la película se centra en la alcaldía Iztapalapa y como Octavio y Susana intentan escapar juntos para disfrutar de su amor, un amor prohibido.

La casa de Octavio en el año 2000 (YT: GAMEPLAYLIMBOHD)

¿Cómo luce la casa de Octavio, de 'Amores Perros'?

La casa del personaje de Gael García ha tenido cambios significativos con el paso de los años, de hecho se podría decir que está irreconocible. Por ese motivo vamos a presentar cómo luce en la actualidad, es decir 24 años después de ver como Octavio y Susana salían de al puerta principal para intentar comenzar su vida juntos.

La casa está ubicada en la calle Leiria 14, San Andrés Tetepilco. Cuando se grabó la película de Iñárritu la casa contaba con azulejos verdes en su fachada, ventanas con protección clásica de la colonia y un portón y puerta blanca. Ahora todo es completamente diferente, desde las ventanas, el color de la fachada y otros detalles. Eso sí, el portón blanco se mantiene.

Para todos aquellos que quieran pasar donde se encuentra la casa de Octavio, de 'Amores Perros', se llevarán la sorpresa, ya que si buscan sólo la fachada nunca llegarán. Lo ideal es acudir con la dirección para darse cuenta que ahora cuenta con un color gris en la fachada y las ventanas presentan un diseño más moderno y con otro tipo de protección.

Así luce la casa de Octavio en la actualidad (Google Maps)

Para todos aquellos que no recuerden el domicilio, mismo que apuntamos arriba, no se preocupen, la casa de Octavio tiene tanta popularidad que solo se tiene que poner 'Casa de Octavio de Amores Perros' en Google y te dirá las indicaciones precisas para poder visitar este emblemático punto de la historia del Cine en México. Recuerda que al ser una vivienda no se puede entrar, pero al menos podrás ver como luce en la actualidad.