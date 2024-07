Organiza un desfile para pedirle matrimonio a su novia y se vuelve viral: VIDEO

En redes sociales se viralizó un clip en el que un joven hizo todo un desfile para pedirle matrimonio a su novia, incluso llevó una manta que decía: “Acompáñame a pedirle matrimonio a Belén” y mucha gente se sumó. En el clip se lee “Hoy acompañamos a mi sobrino a pedir a su novia en matrimonio y fue algo hermoso”. Hubo algunos usuarios que se burlaron de esto, pero muchos más lo defendieron.

Se ve cómo el chico, su familia, vecinos y amigos hicieron un desfile por las calles y todo con un muy buen ambiente. La joven al ver eso, se emocionó muchísimo. Incluso le dio un guajolote. Muchos se burlaron, pero otros más defendieron la acción, pues aseguraron que no lastimaron a nadie, que todos lucían muy contentos y que al final es un tema de costumbres.

¿Qué dijeron en los comentarios?

“Pues el novio y la novia se ven felices que para mí es lo más importante”, “Finalmente costumbres y pues si todos quieren ser parte de la felicidad de un próximo matrimonio, pues no me queda nada más que acompañarlos con otra botella (como el señor del fondo) la felicidad se pega, los usos y costumbres de nuestro pueblo, no deben ser motivo de mofa, finalmente es su vida”, dijeron algunos.

En muchos poblados se acostumbran hacer este tipo de cosas, por lo que para ellos es normal e incluso una tradición, en ciertos lados es incluso obligatorio hacerlo cuando habrá un enlace. No está claro dónde ocurrió este evento o cuándo.