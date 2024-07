Este es el curso virtual y GRATIS que ofrece la Universidad de Edimburgo para aprender todo sobre veterinaria

La carrera de veterinaria es uno de las metas que habita en los sueños de muchas personas alrededor del mundo, pero no siempre se puede acceder a las oportunidades para desarrollarse en ese ámbito. Pero gracias a la era digital, la educación en línea ha revolucionado la forma en que adquirimos conocimientos, ofreciendo una amplia variedad de cursos en casi cualquier disciplina imaginable, incluyendo incluso la veterinaria.

Sigue leyendo:

Curso de verano "31 Minutos": ¿abrirán más lugares tras agotarse el cupo?

Inicia registro para vacantes de enfermería en IMSS-Bienestar: ¿Cómo es el proceso paso a paso?

El curso gratis de la Universidad de Edimburgo para estudiar veterinaria

Aunque es necesario saber que estudiar veterinaria requiere muchos años de preparación tanto dentro como fuera de las aulas, la Universidad de Edimburgo ha dado a conocer una oportunidad de ensueño, pues en su portal web es posible registrarse a un curso completamente gratuito para especializarse en esta hermosa carrera. A través de la plataforma Coursera, esta academia de alto rendimiento ofrece un curso en línea donde podrás comenzar tu camino hacia la veterinaria, ya que al finalizarlo recibirás un certificado.

Entre estos, los cursos de veterinaria destacan por su calidad y accesibilidad, permitiendo a las y los interesados en el cuidado animal aprender desde la comodidad de sus hogares.

Fotografía: Freepik.

La veterinaria es una disciplina que no solo implica el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en animales, sino también la prevención de las mismas y la promoción del bienestar animal. Esta profesión, reconocida por su carácter noble, mantiene a las y los veterinarios en contacto constante con la naturaleza y les proporciona una conexión especial con los animales. Además, es una carrera que requiere dedicación y tiempo, pues el conocimiento necesario para convertirse en una veterinaria competente es vasto y variado.

¿Tienes lo necesario para ser veterinaria? Este curso es para ti

Es así como el curso "EDIVET" de la Universidad de Edimburgo es un curso introductorio gratuito, diseñado para proporcionar una visión general de lo que implica el estudio de la medicina veterinaria. Aunque el curso es gratuito, las y los participantes pueden optar por obtener un certificado por un costo adicional de 43 euros (830 pesos). El curso tiene una duración de cinco semanas y cubre una serie de temas fundamentales en el campo de la veterinaria, tales como:

Con acceso gratuito y la posibilidad de obtener una certificación, estos cursos son una excelente opción tanto para futuros estudiantes de veterinaria como para aquellos interesados en el bienestar animal en general.

Fotografía: Freepik.

Módulo 1: información del curso

El curso comienza con una introducción que proporciona una visión general del contenido que se abordará, incluye dos videos y cinco lecturas, con una duración total de aproximadamente 21 minutos. Esta sección prepara a las y los estudiantes para los temas más detallados que se presentarán en los módulos siguientes.

Módulo 2: Cuidados Básicos de los Animales

Este módulo, dirigido por Kay Aitchison, enseña a las y los estudiantes sobre los cuidados básicos necesarios para mantener la salud y bienestar de los animales. Con nueve videos, cinco lecturas y un cuestionario, las y los participantes dedican alrededor de una hora a completar este módulo.

Módulo 3: introducción a la anatomía de los sistemas corporales

Aquí, bajo la guía de la profesora Susan Rhind y la Dra. Gura Therese Bergkvist, las y los estudiantes exploran la anatomía animal. Este módulo es especialmente detallado, por lo que cuenta con 17 videos, cuatro lecturas y un cuestionario, totalizando unas dos horas de estudio.

La Universidad de Edimburgo, reconocida globalmente por su excelencia académica, garantiza que los estudiantes reciban una educación de alta calidad que puede mejorar significativamente sus perspectivas profesionales y su comprensión de la salud animal.

Fotografía: Freepik.

Módulo 4: habilidades profesionales veterinarias

En este módulo, Rachel Whittington y la Dra. Jessie Paterson enseñan habilidades esenciales para la práctica veterinaria profesional. Las y los estudiantes aprenden a través de nueve videos, tres lecturas y un cuestionario, con una duración aproximada de una hora.

Módulo 5: introducción a las habilidades clínicas

Este módulo, dirigido por Catriona Bell y asistido por Caroline Mosley, introduce a los estudiantes a las habilidades clínicas básicas necesarias en una clínica veterinaria. Incluye cinco videos, dos lecturas y un cuestionario, con una duración total de una hora.

Módulo 6: pasado, presente y futuro de la medicina veterinaria

El último módulo, dirigido por Andrew Gardiner y varios otros docentes, ofrece una perspectiva histórica y futura de la medicina veterinaria. Con cinco videos, dos lecturas y un cuestionario, este módulo proporciona una hora adicional de aprendizaje.

Participar en un curso como EDIVET no solo prepara a los estudiantes para una carrera en veterinaria, sino que también proporciona un valioso conocimiento para cualquier persona interesada en el cuidado animal.

Fotografía: Freepik.

Una de las mayores ventajas de este curso es su flexibilidad, ya que las y los estudiantes pueden acceder al material en cualquier momento, lo que les permite adaptar el aprendizaje a sus propios horarios. Además, la estructura del curso, que incluye una combinación de videos, lecturas y cuestionarios, facilita un aprendizaje interactivo y completo, esta flexibilidad es especialmente beneficiosa para aquellas personas que ya están trabajando o tienen otras responsabilidades.

Da clic AQUÍ para visitar el curso "EDIVET: Do you have what it takes to be a veterinarian?" de la Universidad de Edimburgo.