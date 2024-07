La leche cara que sólo tiene 2% de almendras y miente pues no tiene calcio, según Profeco

Los alimentos de origen vegetal han cobrado mucha popularidad, debido a que se cree que son más nutritivos y saludables, sin embargo no siempre es así, ya que hay muchas marcas de alimentos comerciales que engañan al consumidor en sus etiquetas, pues aseguran tener características que no cumplen. Este es el caso de una popular marca de leche de almendras que es cara y miente, pues no cumple con lo que promete en su empaque.

Para llegar a esta conclusión la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a 47 marcas de leche de almendra y publicó los resultados en la Revista del Consumidor del mes de julio de 2024. En este análisis se estudio la cantidad de vegetal que contienen, grasa, agua, calcio y sodio entre otros.

Blue diamond almonds almond breeze, la leche de almendras que miente

Esta marca de leche de almendras no cumple con lo que dice su etiqueta, pues para empezar sólo tiene 2% de almendras y está azucarada con sacarosa, contiene un 92.9 gramos de agua y no contiene 50% más calcio que la leche de origen animal como afirma su etiqueta. Los resultados del análisis de calidad de la Profeco arrojaron los siguientes datos:

Información al consumidor: incompleta

Contenido neto: cumple 946 ml

Contenido de agua: de 100 mililitros 92.9 son agua

Calcio: 101 miligramos

Sodio: 47 miligramos

Grasa: 1.2 gramos

Carbohidratos: 4.7 gramos

Contenido energético: 31 kilocalorías

Proteínas: 4 gramos

Su precio comercial este 2024 es de 56 pesos por envase, por lo que se considera una leche cara dentro de su categoría.

Las bebidas vegetales NO son leche

La Revista del Consumidor aclara que de manera errónea se le llama a estos productos vegetales, pues no son de origen animal y aportan diferentes nutrientes al organismo, por lo que muchas marcas adicionan vitaminas y minerales a sus productos porque no los contienen de forma natural, la leche contiene:

Proteína Grasa Calcio Vitaminas Minerales

Cuando nos referimos a un tipo de “leche” vegetal debemos diferenciar entre bebidas con y bebidas sabor, ya que las que contienen deben tener al menos 10 por ciento del producto, mientras que las saborizadas tienen menos de ese porcentaje. Es decir si hablamos de una bebida de almendras debe tener 10% o más del vegetal, vitaminas y minerales (propios o añadidos), agua, aditivos alimentarios y azúcares.