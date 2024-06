Breaking Bad: los 5 episodios que tienes que volver a ver por lo importantes que son, están en Netflix

Desde su estreno en 2008 hasta su final en 2013, Breaking Bad se consolidó como una de las series más influyentes y aclamadas de la televisión. Creada por Vince Gilligan, esta producción dejó una huella imborrable en la cultura pop. La serie fue ganadora de 16 premios Emmy, entre ellos el de mejor serie dramática consecutiva; cuenta con 62 episodios muy entretenidos, pero hay 5 que no te puedes perder o debes volver a ver en Netflix.

La trama sigue a Walter White, un profesor de química en Albuquerque, Nuevo México, interpretado magistralmente por Bryan Cranston. Con un diagnóstico de cáncer de pulmón inoperable y enfrentando graves problemas económicos, Walter toma la drástica decisión de fabricar y vender metanfetamina para asegurar el futuro financiero de su familia. Acompañado por Jesse Pinkman, un exalumno convertido en socio, interpretado por Aaron Paul, la serie explora la evolución moral y personal de sus personajes.

¿Dónde ver Breaking Bad?

Temporada 1, Episodio 1: "Piloto". Vince Gilligan no sólo creó un gran arranque. La secuencia inicial es fascinante y desorientadora: un hombre en ropa interior y con una máscara de gas, conduce frenéticamente una caravana por el desierto con otro hombre desmayado a su lado y productos químicos derramados por todas partes.

Se trata de Walter White, quien tras bajarse del vehículo graba un vídeo de despedida a su familia. Luego saca una pistola de su ropa interior y se prepara para las sirenas que se acercan. Comienzan los títulos de crédito. Y faltan 55 apasionantes minutos más. En 2013, la serie alcanzó su punto álgido en popularidad, convirtiéndose en uno de los programas de televisión por cable más vistos en los Estados Unidos y en la actualidad Breaking Bad está disponible en Netflix.

Temporada 1, Episodio 3: "Y la bolsa está en el río". La tercera entrega arranca con un vistazo a lo que podría haber sido la vida de Walt, con flashbacks que dejan entrever su genialidad y su papel en el desarrollo de Gray Matter Technologies. Pero en lugar de eso, está en el sótano de Jesse, limpiando el cadáver de un traficante de drogas mientras decide qué hacer con otro.

Escribir una lista de pros y contras sobre sí asesinar a Krazy-8 no ayuda en nada, y las conversaciones amistosas entre los dos hombres hacen que parezca que este criminal novato no tiene lo que hay que tener para esta vida... hasta que Walt descubre que Krazy-8 está tramando matarle a él. Más tarde, con una lágrima corriendo por su cara, Walt estrangula a un rehén hasta la muerte, un asesinato que precede a muchos por venir.

¿Cuánto dura Breaking Bad?

Temporada 2, Episodio 8: "¡Llama a Saúl!”. Sorprende cuando uno se da cuenta que Breaking Bad estuvo casi dos temporadas completas sin el único e inigualable Saul Goodman (Bob Odenkirk). Escrito por el futuro co-creador de Better Call Saul, Peter Gould, este episodio encuentra a Walt y Jesse luchando por liberar al amigo de Jesse, Badger, de la policía.

Encuentran la solución perfecta en Goodman, un abogado con prácticas dudosas. Después de que Walt se haga pasar por el tío de Badger, Jesse y él secuestran a Goodman y se lo llevan al desierto, donde el asustado abogado pronuncia los famosos nombres de "Ignacio" y "Lalo", dos figuras que aparecerán después en Better Call Saul. Pero, antes de que supiéramos cómo Jimmy McGill se convirtió en Saul Goodman, le vimos convencer a Walt de que podía llevar este floreciente negocio al siguiente nivel.

Temporada 3, Episodio 13: "Medidas totales". "No tienes que hacer esto". Jesse no tiene elección en el final de la tercera temporada, escrito y dirigida por Gilligan. Con Jesse huyendo y Walt siendo un problema, Gus está buscando un nuevo químico, y tiene al tipo adecuado en Gale, un admirador del trabajo de Walt, quien sabe que su única oportunidad de supervivencia y la de Jesse es deshacerse del plan de contingencia de Gus, y así, con Walt siendo retenido por el intimidante empleado de Gus, Mike, Jesse tiene que ser el que vaya tras Gale.

Temporada 5, Episodio 7: "Di mi nombre". El título del episodio lo dice todo. Escrito y dirigido por Thomas Schnauz, que más tarde estaría detrás de algunas de las mejores entregas de Better Call Saul, "Say My Name" comienza con Walt, Jesse y Mike dirigiéndose a una reunión de negocios en el desierto. La secuencia pasa de ser aterradoramente buena a aterradora cuando le preguntan a Walt quién es: "Todos saben exactamente quién soy... Di mi nombre".

Presume de sus logros criminales, lo que hace que su nuevo socio se dé cuenta rápidamente de que está tratando con el famoso Heisenberg. "Tienes toda la maldita razón", responde Walt, con un brillo maligno en los ojos. "Say My Name" termina con otro enfrentamiento, éste entre Mike y Walt. Acaba con Walt disparando a Mike.

Breaking Bad tiene 62 capítulos en Netflix. Y la segunda mitad de la quinta temporada duplicó la audiencia de la primera mitad, un testimonio del fervor creciente de sus seguidores. Metacritic, una plataforma que compila críticas, otorgó a la quinta temporada una puntuación de 99 sobre 100, un récord que llevó a la serie a ser incluida en el Libro Guinness de los Récords como la serie mejor valorada de la historia.