Mariana Zaragoza: Del modelaje a la actuación y con el mundo a sus pies

Hace 10 años, Mariana Zaragoza incursionó en el mundo de la moda; hoy, la jalisciense continúa su trayectoria profesional frente a las cámaras de televisión con su más reciente participación en la serie ¿Quién lo mató?, en donde se cuenta la historia de la muerte del conductor de televisión Paco Stanley.

“¡Fue muy padre!”, exclamó la actriz en entrevista con Panorama al cuestionarle sobre su participación en este proyecto. “Estaba rodeada de talentos gigantes, de actores y artistas no sólo con mucho renombre, sino también con mucho talento y que tienen muchos años haciendo lo que hacen”.

Lucía es el personaje al que Mariana le da vida en la serie producida por Prime Video.

“Mi personaje para mí fue muy complejo porque eran muchas cosas, desde cómo hablaba, las cosas que decía, la fisicalidad que tenía, el tiempo en el que estaba viviendo”, cuenta la actriz sobre su “Lucía”, prima y abogada de Paola Durante, la edecán que fue vinculada con el asesinato de Stanley.

“La verdad es algo que disfruté mucho. Disfruté mucho el equipo. El director fue increíble, mis compañeros fueron increíbles. Creo que por eso pude dar el resultado que se dio, y es porque fue un súper trabajo en equipo”, aseguró.

Mariana actuó en la serie de Paco Stanley.

SU INCURSIÓN EN LA ACTUACIÓN

“El mundo de la actuación es algo que me ha llamado la atención desde ya hace muchos años”, cuenta Zaragoza, quien comenzó con sus estudios actorales mientras vivía en Nueva York, ciudad en la que pudo acceder a “grandes escuelas” y maestros para su formación.

“Fue una cosa que llevo trabajando desde hace muchos años, pero a mucha gente le pareciera que fue de la noche a la mañana y que de pronto ya salgo en cosas, pero no, fueron muchos años de trabajo, años de castings, de buscar el proyecto correcto y poco a poco se han ido dando las cosas, han funcionado y eso me tiene muy emocionada”.

Y es que, a pesar de que el modelaje y la actuación, parecieran mundos muy diferentes, para la joven de 24 años, existen grandes similitudes entre estas profesiones.

“Yo vengo de una industria en la cual es un poco actuar, porque el personaje que ves tú vestida con cosas caras y maquilladísima, no es la persona que soy, pero me gusta, me encanta poder adentrarme en personas reales, en conflictos, en emociones y hacer el 360 de la persona, no sólo lo físico o lo visual."

"Va mucho más allá de cómo te ves, sino cómo sientes y eso es para mí un trabajo mucho más completo. Aprendo mucho del arte que es y la profesión. Ha sido una industria que me ha permitido abrir mis horizontes mucho más allá de lo que yo hubiera podido tanto en mi vida personal, como en mi vida profesional como modelo”, compartió Zaragoza.

En lo que se refiere a los retos, para Mariana, uno de los principales ha sido con ella misma.

“Ha sido creérmela, que soy una persona capaz y de que sí puedo”. Otro de los retos a los que Zaragoza se ha enfrentado, ha sido a “hacerle entender a la gente que es algo que sí estoy tomando en serio, que es algo que sí me importa, que sí me interesa y que estoy dispuesta a vivir como lo tenga que vivir”, explicó.

Además de ¿Quién lo mató?, actualmente Mariana se encuentra grabando una serie, además, confesó que “grabé un par de cosas también que ya saldrán”, sin embargo, no pudo adelantar más detalles de estos proyectos más que “son cosas superbonitas, superemocionantes y en las que le pusimos todo el corazón”.

Zaragoza estudió actuación en Nueva York.

HA DICHO

MÁS DE MARIANA

Es originaria de Guadalajara, Jalisco.

En 2022 hizo su debut en la pantalla con la serie Cecilia.

Lucía fue el personaje al que dio vida en ¿Quién lo mató?

GRAN ÉXITO

La serie es la más vista a nivel global de Prime Video.

Con esfuerzo y trabajo ha logrado conquistar la pantalla.



