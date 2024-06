Él es “Alberto”, el perrito que Mariana Rodríguez y Samuel García adoptaron y es idéntico al del meme “Unos pedillos”

La familia Rodríguez García creció porque sumó un nuevo integrante: el perrito “Alberto”. Mariana Rodríguez y Samuel García dieron la noticia a través de redes sociales, ya que tanto la empresaria, de 28 años de edad, como su esposo, publicaron un video en sus cuentas de Instagram. Posteriormente realizaron otras publicaciones en las que comparten un poco de la historia del can rescatado cuyo nombre fue elegido porque fue rescatado tras el paso de la tormenta “Alberto” que azotó Nuevo León.

Cuál es la historia del meme “Unos pedillos”

Con esta noticia, la influencer y el gobernador de Nuevo León, de 36 años, causaron furor en las redes sociales porque numerosas personas aseguran que el cachorro rescatado es idéntico al perrito del meme “Unos pedillos”. Aunque no se tiene claridad en la historia de esta imagen, se hizo viral en 2022 porque sirve para que las personas se burlen de sí mismas cuando viven situaciones complicadas. Además, se sumó al boom de memes protagonizados por perritos, como el fallecido “Cheems”.

Mariana Rodríguez y Samuel García adoptan a “Alberto pedillos”

“En el recorrido del día de hoy nos encontramos con un nuevo integrante para la familia: ‘Alberto’”, se lee en el perfil de Samuel García. En tanto, Mariana Rodríguez publicó una serie de fotos en las que el protagonista es “Alberto” y también reveló que tuvo que convencer a su esposo para que pudiera llevarse al cachorro. “Ándale, plis. Lo logré, vean la última foto”, escribió la empresaria de manera acertada porque en esa última el foto el cachorro hace una cara peculiar y eso hizo que las personas lo relacionan con el meme de “Unos pedillos”, así que bautizaron al perrito como “Alberto pedillos”.

Mariana Rodríguez y Samuel García con “Alberto”. Foto: Instagram Mariana Rodríguez.

El gobernador de Nuevo León y su esposa documentaron sus recorridos para saber cómo se encuentra el estado norteño tras el paso de la tormenta “Alberto”. De hecho, a esta se debe el nombre del perrito, ya que en los recorridos conocieron a una familia cuya mascota acaba de tener cachorros.

“Alberto pedillos”, la sensación en redes sociales

Mariana Rodríguez y Samuel García no sólo pusieron de manifiesto la importancia de la adopción animal, sino que “Alberto pedillos” es la sensación en redes sociales. “La cara feliz el perrito”, “cambiarle la vida por completo a un perrito es lo mejor” y “qué buen detalle, a mí me tocó rescatar uno así de pequeño, pero ya tenía tiempo atrapado entre el lodo y no logró vivir”, son algunos comentarios que se leen en Instagram.

En redes, “Alberto” fue bautizado como “Alberto pedillos”. Foto: Instagram Mariana Rodríguez.

Además, hubo quienes le pidieron a la primera dama de Nuevo León que los adopte, mientras que otras personas bromearon y expresaron “ya hasta prepotente veo al güero”, “de pedillos a lujillos” y “‘Alberto’: adiós, pobres”. También expusieron que el perrito rescatado hasta ya se ve “costoso”, ya que tiene “la cara de un perrito que nunca va a comer tortillas remojadas”.