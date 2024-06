Adoptan a Emilio, niño de Capullos y Mariana Rodríguez lo despide con lágrimas de felicidad | VIDEO

La ex candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano y titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, compartió a través de sus redes sociales el momento donde fue dado en adopción Emilio, niño del DIF Capullos, luego de un par de años de que la situación del niño resultara en preocupación para algunos de sus seguidores.

En el video se puede ver a Mariana muy emotiva porque Emilio después de tanto tiempo ya tiene una familia. Compartiendo distintos momentos como cuando ella lo iba a ver al DIF Capullos. También se puede apreciar otro tipo de momentos en los que se ve a Emilio muy feliz con Mariana, mismos que sus seguidores resaltaban creyendo que este podría formar parte de su familia

En su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez compartió un mensaje para Emilio, contando su historia de cómo fue que le pidió a la Virgen Desatanudos que pudiera darle una familia a Emilio, y días después fueron invitados a Lets Paint Art Studio, ahí conoció a Mely Flores, y tiempo después le comentó que había soñado con el niño y que quería adoptarlo.

Todo empezó con una comida con una amiga, en donde le pedí que en su visita al santuario de la Virgen Desatanudos me pusiera un listón pidiéndole una familia a Emilio. Unos días después invitaron a los niños de Capullos a @letspaint.artstudio y fuimos y gozamos. Después de esa visita me escribió @meelyf que había soñado que adoptaba a Emilio y que así lo quería hacer, que si podía empezar el trámite de adopción. Ilusionada y a la vez con miedo, no sabía si iban a aceptar el caso con el diagnóstico médico de Emilio, pero hay gente que ve más allá de los diagnósticos y que sabe que el amor transforma todo. Es así como hoy nuestro sueño se cumplió. La virgen nos escuchó y Emilio hoy es un niño que vive en familia. En una familia hermosa que lo ama como él merece ??. Gracias @meelyf por abrirle las puertas de su matrimonio, de su casa y de su corazón a mi goldi bello, siempre cuentan con nosotros para todo!!!! ??