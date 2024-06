Ella es “Manzana”, perrita a la que le fracturaron dos patitas y fue adoptada por una mujer que igual sobrevivió a una fuerte lesión

“A veces necesitamos rompernos en pedacitos para volver a construirnos”. Con esta frase es presentada “Manzana”, una perrita que vivía en las calles de Cancún, Quintana Roo, hasta que fue rescatada al ser encontrada en una situación crítica: tenía las patitas delanteras fracturadas, de modo que no se podía mover y su pronóstico era reservado. Sin embargo, la perrita callejera tiene una historia de éxito con final feliz porque tras siete meses de espera encontró a la familia perfecta y fue adoptada.

La rescatista de la perrita es conocida en redes sociales como Caro, quien es fundadora de Esperanza animal, grupo que lidera desde su hogar, donde resguarda a los canes rescadados. Con ayuda de su esposo, Arturo, la rescatista independiente va en auxilio de perritos en situación de calle en Quintana Roo.

Sigue leyendo:

Adoptan a perrito que viajaba a diario en el transporte público para encontrar su casa luego de que su familia lo abandonó

Perrito fascina en redes al jugar entre charcos de agua tras las fuertes lluvias

“Manzana” fue rescatada en situación crítica. Foto: captura de video Instagram Esperanza animal.

“Manzana”, la perrita que se fracturó dos patas tras ser atropellada

Caro ha vivido una de las historias más conmovedoras junto a “Manzana”, una perrita con pelaje café y manchas blancas y negras. Es de talla mediana y es mestiza. La encontró hace siete meses, como en su momento dio a conocer en las cuentas oficiales de Esperanza animal.

“Manzana” no se podía mover porque un conductor la atropelló y no se hizo responsable, sino que la dejó moribunda. Ante la situación, Caro la rescató y asumió los gastos de la cirugía en ambas patas delanteras; en parte, logró cubrir los gastos con las donaciones que recibió. Pero ese no fue el único desafío para la perrita y la rescatista independiente, ya que la can vivió una larga recuperación, necesitando paciencia y amor para volver a confiar en las personas.

La atropellaron y se le fracturaron la patas delanteras. Fotos: capturas de video Instagram Esperanza animal.

Adopción desde Cancún hasta Nayarit

Vía redes sociales, Caro fue compartiendo la evolución de “Manzana”, mientras esperaba que alguien se animara a adoptarla. Los días, semanas y meses pasaron, sin tener respuesta. Sin embargo, hace unas semanas una familia de Chile mostró interés y esto generó que la historia de la perrita se hiciera más conocida. Debido a la distancia, la canina no fue enviada al extranjero; además, los mismos usuarios le recomendaron a la familia de Chile adoptar un perrito de ese país, ya que ahí también hay una alta taza de perros callejeros, situación latente en México y toda Latinoamérica.

Al tener mayor difusión, “Manzana” finalmente encontró a la familia perfecta para ella. “Con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, les comparto que mi gordita, después de siete meses de esperar a su familia ideal, ¡por fin fue adoptada! Ahora vive en Nayarit con una hermosa familia”, dio a conocer Caro vía Instagram.

Tras recuperarse, la perrita fue adoptada por una mujer que igual sufrió una lesión en la espalda. Fotos: capturas de video Instagram Esperanza animal.

Mujer y perrita, vinculadas por recuperarse tras fuertes lesiones

De esta manera, “Manzana” emprendió un viaje desde Cancún hasta Nayarit para estar con su nueva familia. La perrita fue adoptada por Jocelim, una mujer que le dio la oportunidad, ya que ella también sabe “qué es romperse en pedacitos para volver a construirse”.

Esto se debe a que la mujer se recuperó de una fuerte lesión y tiene 12 clavos en su espalda, así como “Manzana” tiene dos patitas “reconstruidas”. La noticia ha generado conmoción entre los seguidores de Esperanza animal, especialmente en aquellos que siguieron la historia de la perrita, a quien le desean éxito en su nueva aventura.