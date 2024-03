Cheems cumplió años hoy y con memes y las fotos más tiernas lo recordaron en Instagram

Hoy es un día especial para los fans de Balltze, mejor conocido como Cheems, porque cumplió años. Aunque el perrito más famoso de Internet falleció el pasado 18 de agosto de 2023, fue recordado en Instagram de la mejor manera: con sus mejores memes y las más tiernas fotos con las que se ganó a millones de personas.

"Enviando mi pastel de cumpleaños al cielo, come todo lo que puedas, bebé", se lee en la publicación de Instagram que hizo la familia de Cheems, quien perdió la vida tras ser sometido a una cirugía cuyo fin era retardar el cáncer que se le propagaba. La publicación fue acompañada con una serie de fotos en la que aparece el Shiba-inu.

Sigue leyendo:

3 premios naturales que sirven para quitar el sarro de los dientes de tus mascotas

¿Vas a adoptar un cachorro? Esto es lo que debes tomar en cuenta

Balltze, mejor conocido como Cheems, con su familia. Fotos: Instagram Balltze.

Cheems, el más querido en redes sociales

Mediante las fotos se observa cómo Cheems era festejado en sus cumpleaños, además de que tenía facilidad para posar. Por lo mismo, dio pie a que surgieran memes cumpleañeros en los que se leen leyendas como "Nadie me preguntó, pero hoy es mi cumpleaños", "Hoy nadie me ha dicho 'feliz cumpleñaos' y está bien porque hoy no es" y "Ya tienes 35, ¡no puede ser!".

Cheems dio pie a muchos memes, sobre todo los de cumpleaños. Fotos: redes sociales.

Además, también hay memes en honor a Balltze, ya que mediante estos sus fans le hacían llegar sus mensajes de amor y felicitaciones. "Tqm, Cheems", es el mensaje que más se lee en los memes, de modo que no hay duda de que el Shiba-inu vivirá en la memoria de sus admiradores.

Cheems fue recordado por su familia, ya que hoy es su cumpleaños. Fotos: Instagram Balltze.

Con motivo de este cumpleaños, las personas igual le dedicaron lindos mensajes a Cheems: "Amor y besitos pal cielo, Cheems", "su legado continua" y "feliz cumpleaños". Algunas personas igual le agradecieron a la familia de Cheems por seguir compartiendo momentos de la vida del canino, ya que se lee "¡has traído una gran alegría a tanta gente! Que vivas una larga vida rodeado del espíritu de Ball Ball y la felicidad que mereces".