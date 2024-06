VIDEO: se le va el niño al lodo con todo y triciclo y la risa de la mamá es insuperable  

La CDMX esta siendo víctima de incesantes lluvias que han salvado a todos los que estaban sufriendo por el calor, por lo que se ha hecho un viral un video donde un pequeño niño sufre los resultados de la lluvia incesante, pues el lodo se ha convertido en su mayor enemigo.

Ya que el niño se hizo viral al sufrir las lluvias. Pues al parecer se cayó dentro del lodo mientras estaba con su triciclo, lo que llevó a este video hacerse uno de los favoritos de diferentes usuarios, por lo que sucedió con el pobre niño que tuvo que ser rescatados por sus papás.

Sigue leyendo:

Destrozan la estatua del torero César Rincón, tras prohibirse las corridas de toros en Colombia: VIDEO

Mujer se enamora del recolector de basura en Monterrey y le dedica “Bandido” de Ana Bárbara | VIDEO

Así estaba el niño en el lodo/Créditos: Especial

Niño se atoró en el lodo y su mamá no dejo de reírse

Fue en redes sociales donde pudimos ver un video viral, donde un pequeño niño que estaba en un triciclo se cayó y se sumergió de en el lodo, con todo y triciclo, por lo que sus papás decidieron salvarlo, pero sin poder ocultar su risa, pues el momento en cuestión fue demasiado divertido.

Sin embargo, uno de los padres del niño no soporto lo ridículo de la situación, por lo que se puede escuchar su risa en el video, algo que no se puede dejar pasar, pues, parece ser una de las risas más sinceras que puedes escuchar, mientras su papá lo saca del lodo con todo y su triciclo.

Su papá decidio sacarlo del lodo/Créditos: Especial

Y es que a pesar de que el video no es en México, si nos hace recordar las incesantes lluvias que hemos tenido, pues diferentes usuarios comenzaron a identificarse con el pequeño niño, ya que al menos la CDMX ha vivido este clima luego de unas incesantes olas de calor.

Pues hubo quienes comentaron que “se identificaban con el niño en estas lluvias” o quien comentó que “Si le pasara a mis sobrinos me sentiría mal, pero si le pasara a uno de mis hijos sí me reiría” o quien se decido a comentar “el triciclo es 1x2 no agarra en lodo” como varios de los comentarios destacados.

El pobre niño se metió con todo y triciclo/Créditos: Especial

Algo que hizo que sintiéramos todos un poco de empatía por el pobre niño que estaba en su triciclo, de su manera más inocente de querer jugar en la calle y lamentablemente termina en el lodo con su triciclo, algo que seguramente le ha pasado a muchas personas en alguna ocasión de la vida.