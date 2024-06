Abuelita de Suecia se une a un slam con metaleros y se hace viral: VIDEO

Una abuela metalera se ha robado el corazón de todos los fanáticos de la música. No solamente los metaleros le han brindado sus palmas, el mundo del rock, el pop, el rap y hasta el EDM se han unido para felicitarla por la gran energía que se carga, y los ánimos de ir a un festival de tales magnitudes.

Se trata de un video viral donde se puede ver que un grupo de metaleros arropa con toda la gentileza y cariño del mundo a una abuelita que desea entrarle al slam. Las imágenes ya le dieron la vuelta al mundo, y hay gente buscando a la abuela para estrechar su mano, para darle algún regalito metalero o para entrevistarla.

La abuela metalera ya es viral en TWITTER. Crédito: Twitter

Abuela se une al Slam en plena tocada metalera

En el video se puede ver que hay algunos cuantos metalheads, o metaleros, como se les conoce en México, quienes arman un pequeño slam ante la banda que se avienta sus buenos guturales en vivo. Se desconoce quiénes eran los músicos plantados en el escenario, ya que no se puede apreciar del todo.

De pronto, en plena marcha circular, entre metaleros con cerveza en mano y tirando puños a diestra y siniestra, aparece una abuelita con todo y su andadera, misma que tiene unas llantas para que el movimiento sea mucho más ágil, sumándose a la corredera al ritmo del bombo y los bajos.

Alrededor de ella se forma una pared de fanáticos de la música que la protegen para que nadie más se acerque a pegarle o que suceda algún otro incidente. Luego de cansarse vuelve a su destino entre el público, sin saber que las acciones quedaron grabadas y ahora es toda una leyenda del heavy metal.

Siempre estuvo protegida por los demás miembros del slam. Crédito: Twitter

Suecia celebra el rock y el heavy metal con un concierto masivo

Las acciones sucedieron en el Sweden Rock Festival de 2024, donde se presentaron grandes bandas del heavy metal y todas sus ramas. Por ejemplo, encabezaron el festival Alice Cooper, Judas Priest, Journey, Five Finger Death punch, Evanescence, Bruce Dickinson, Megadeth, Avantasia, The Black Crowes, entre otros.

También se pudieron ver bandas como The Hives que no son del todo metaleros, y otras de gran renombre como Wasp, Parkway Drive, Dimmu Borgir, Hammer Fall, Satyricon, Electric Callboy, Ice Nine Kills, Biohazard, Gloryhammet, Canned Heat, Carcass, High On Fire, y un largo etcétera.

