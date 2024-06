Carlos Adames, listo para robarle el show a Gervonta Davis y a David Benavidez

Carlos Adames tiene la confianza a tope. Ahora como campeón mundial, luego de una larga espera, le toca debutar como monarca en el MGM Grand Garden Arena en una noche en donde festejan las 100 funciones de campeonato en ese histórico lugar. Una gran responsabilidad.

"A mi nadie me va a arrebatar esta faja. Haré de esta faja mi casa. A mi me gusta meterle candela, estoy pasado del 100", dijo en entrevista con El Heraldo de México el peleador dominicano, quien se medirá a Terrell Gausha en un duelo a 12 rounds.

Adames tardó tres años en poder acceder al campeonato del mundo y finalmente fue elevado en mayo de 2024, luego de que Jermall Charlo incumpliera sus labores como monarca. Sin embargo, con el título llegó incrementó la responsabilidad

"Siempre he tenido mi mente en la grandeza. Y digo, si por algo luché tanto, no voy a dejar que me lo quiten. No va venir cualquier pendejo, yo estoy mentalizado a mantener esto. No soy un peleador que se quedará pensando, yo voy a marcar mi terreno", explicó.

El Caballo Bronco estelariza uno de los cuatro encuentros que pone un título de por medio y aseguró que espera una pelea tan competida, que los fanáticos quedarán enamorados de su estilo.

"Yo sé que (Gausha) viene con todo, él no viene pensando en el mañana. Tiene dos derrotas consecutivas. Sé que se la va a jugar, pero le pusieron al más peligroso de la división. Conmigo le va a costar trabajo, mucho trabajo", agregó.

Con un récord de 23 victorias, una derrota y 18 nocauts, el isleño está preparado para imponer su poder de puños e inteligencia, pues asegura que ahora como monarca mundial está obligado a llevar a la mesa multiples planes de trabajo que lo ayuden a ajustarse durante una pelea.

Adames tiene entre planes, después de superar a Gaucha, el perseguir el campeonato indiscutido está dentro de sus planes pues asegura quiere dejar un legado atemporal.

"Quiero que me recuerden como aquel que enfrente a los mejores. Para mi no hay mañana, todo es hoy", finalizó.

Momentos icónicos del boxeo en el MGM Grand Garden

Este sábado la arena MGM Grand Garden alcanza las 100 noches de campeonato y con una velada con cuatro peleas con campeonato en juego se pretende consentir a los aficionados.

Las estelares de este fin de semana, una fecha especial para el inmueble, será un episodio especial y por eso involucran a peladores de la talla de Gervonta Davis, David Benavidez, Oleksandr Gvozdyk y Carlos Adames en duelos que prometen definir el futuro de sus carreras.

Sin embargo, para conocer la historia de este lugar y entender el peso que tiene el presentarse en el MGM Grand Garden Arena es necesario remontarse a los momentos que dejaron una profunda huella.

1994. Julio César Chávez vs. Frankie Randall

Fue la primera pelea de boxeo que se organizó en este recinto. Chávez llegaba invicto, pero con esa necesidad de sacudirse el empate con Pernell Whitaker que manchó su récord (89-0-1). En juego estuvo la corona ligera del Consejo Mundial de Boxeo. Chávez no fue el mismo esa noche, y por golpes ilegales perdió puntos en los rounds siete y once. Por primera vez en su carrera, Chávez visitó la lona y sufrió su primer descalabro profesional (decisión dividida).

Chávez dio golpes ilegales Foto: Especial

1994. George Foreman vs. Michael Moorer

Foreman se convirtió en bicampeón mundial de los pesos pesados con 45 años de edad, el peleador de mayor edad en la historia.

La velada fue conocida como "One for the ages" y ahí mismo Foreman recuperó su corona veinte años después de perderla ante Muhammad Ali en "Rumble in the Jungle". Por poco y la pelea no se lleva a cabo, pues por su edad no querían dejar subir a Foreman, pero una demanda le abrió las puertas de este regreso.

George Foreman bicampeón de los pesos pesados Foto: Especial

1997. Mike Tyson vs. Evander Holyfield 2

Una de las peleas más extrañas del boxeo. Tyson le arrancó de un mordisco una parte de la oreja a Holyfield en el tercer round, intentó hacer lo mismo en el cuarto y luego se lanzó contra el equipo de su rival en un ataque de furia una vez que fue oficialmente descalificado.

Mike Tyson muerde la oreja de su contrincante

2012. Manny Pacquiao vs. Juan Manuel Marquez

Uno de los mayores nocauts de la historia del boxeo. Luego de alimentar su rivalidad durante tres encuentros, PacMan llegó dispuesto a cerrar de una vez por todas el conjunto de peleas; sin embargo, cayó desmadejado a la lona en el último segundo del sexto asalto. Fue reconocida como "Pelea del Año", y el quinto round como "Asalto del Año".

En el quinto round Juan Manuel Marquez ya tenía sobre las cuerdas a "Manny" Foto: Especial

2015. Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao

Luego de años de espera, los considerados el número uno y dos del mundo llegaron a un acuerdo para enfrentarse. En juego estuvieron los títulos welter de la AMB, CMB y OMB que estaban en manos de Mayweather. La emoción estaba tan a tope que los boletos volaron en apenas 10 segundos de cuando se pusieron a la venta. Sin embargo, la pelea no estuvo al nivel de lo esperado y, aunque rompió récord de taquilla y contrataciones en pago por evento, la desilusión fue generalizada cuando Mayweather se llevó el triunfo por decisión unánime.

La pelea no estuvo al nivel de lo esperado Foto: Especial

