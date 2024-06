VIDEO: joven rescata a perrito de 14 años que fue abandonado a su suerte y su reacción al recibir cariño se hace viral

El maltrato y el abandono animal es un tema que siempre da mucho de qué hablar con un aspecto en común: la molestia por el dolor que se le causa a los distintos animales. Aunque existen muchos casos de los que se exige justicia, recientemente se hizo viral en TikTok un video en el que un joven rescató a un perrito de 14 años que fue abandonado a su suerte por sus anteriores dueños y tras exponer el caso en redes sociales los internautas buscan todas las formas posibles de ayudar al can.

Hombre rescata a perro viejito que fue abandonado y lo hace llorar al cantarle

Por medio de TikTok el usuario Alex Ventura (@alexismartinezmty) compartió un video que no dura ni medio minuto, pero que seguramente te dolerá toda la vida por lo desgarrador que resulta. Según contó el joven, el perrito es bastante viejito, con 14 años de vida aproximadamente, quien fue abandonado en la calle pese a sus múltiples complicaciones de salud, mismas que fueron prioridad y ya sin atendidas.

Sigue leyendo:

Creador del 'vestido azul o dorado' es condenado a 4 años de cárcel por violencia de género

¿Falta de higiene? Taquero mexicano e influencer peruano terminan intoxicados en el hospital tras comer comida callejera en la India

Aunque algunas personas buscaron la forma de adoptarlo, Alexis aseguró que la prioridad es su salud. (Foto: TikTok @alexismartinezmty)

"Así reacciona un ancianito de 14 años ciego e inválido que fue abandonado en la calle", contó el buen hombre no sin antes destacar que el can está enfermo de otros padecimientos que hasta el momento no ha revelado y por los que sus anteriores dueños lo habrían "abandonado a su suerte". En el video se observa a Alexis dentro de su auto y cargando al pequeño perrito chihuahua mientras trata de alegrarlo al hablarle y cantarle.

Las imágenes muestran al joven cantándole al can para tratar de legrarlo con la siguiente estrofa: "un bebé que estaba solito", pero que inmediatamente se vio frustrada por la reacción del perrito, y es que tras escuchar que se trataba de su historia comenzó a llorar con un chillido que hizo parar al hombre. "Ay, bueno, mejor cantamos otra cosa, no que estabas solito, ¿verdad?", dijo antes de que el animal emitiera un nuevo sonido, esta vez más ligero.

El video rápidamente se hizo viral en TikTok donde usuarios externaron su descontento con la anterior familia del perrito, que pese a estar enfermo decidió dejarlo en la calle. "Se imaginan que él llore porque no reconoce el olor de su dueño, pero ya sabe que no tiene fuerzas para irse", "mi perrito es un chihuahua ancianito y jamás pensaría en abandonarlo", "muchas gracias por rescatarlo", "gracias por ayudarlo y no ser indiferente" y "no sé cómo las personas abandonan a unos animales hermosos y preciosos", son algunos de los comentarios del video.