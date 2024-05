VIDEO: "tráeme a tu wey", la triste y verdadera historia detrás del meme del momento

En TikTok hay muchos videos que alcanzar la viralidad en tiempo récord y aunque la mayoría de ellos nos sacan una carcajada en el momento que salen en el inicio de nuestra cuenta, hay algunos que carga con un trasfondo muy oscuro. Un ejemplo de ello se ha dado recientemente, en las imágenes se muestra un altercado entre un hombre y una mujer a quien le grita repetidamente "¡Tráeme a tu wey!" y aunque muchas personas señalaron al hombre por su forma de actuar, la historia detrás de la pelea es mucho más oscura de lo que se piensa.

El contenido del video muestra al hombre actuando de manera agitada, llegando incluso a golpear un árbol en su camino mientras discute con una mujer. Pero la trama de este meme se complicó cuando el hombre salió a dar la cara y explicar el contexto de la situación, explicó que la persona con quien discutía es su prima, quien le pedía que trajera a su esposo durante el altercado. Además, reveló que su madre había fallecido recientemente y que, durante el velorio, su prima le había ofrecido ayuda de manera que él percibió como "hipócrita".

De la misma forma, el sujeto explicó que el video fue grabado por su tío, quien junto con la prima de blusa naranja, ha estado intentando expulsarlo de la casa de su madre fallecida. Según el hombre, ambos familiares han tratado de provocarlo para que reaccione violentamente y usar eso como pretexto para despojarlo de la propiedad, y si bien las imágenes se han vuelto virales hace un par de días, el protagonista señaló que este suceso tiene poco más de dos años cuando su madre falleció.

En su relato, explica cómo su prima, quien fue criada por sus abuelos en la casa materna, se siente con el derecho de apropiarse de la propiedad tras el fallecimiento de su madre, basándose únicamente en su crianza en dicho hogar; de la misma forma compartió que aunque no es alguien que busque conflictos, sabe defenderse cuando es necesario y reveló que las tensiones comenzaron a escalar apenas tres días después de la muerte de su madre, por lo que ni siquiera lo dejaron llorar su pérdida.

Además, añadió una observación sobre la naturaleza del dolor y la pérdida, señalando que quienes han experimentado la muerte de un progenitor podrían comprender mejor su posición y el impacto emocional que estos conflictos familiares pueden tener: "estás en un momento muy duro de tu vida, y ellos no lo ven, esas personas no lo ven por que están enfermas de ambición, la ambición les hace pensar cosas que no le sirven en su cabeza", afirmó con la voz entrecortada, reflejando la profundidad de su dolor y frustración.

Finalmente, recordó una conversación durante el velorio de su madre, donde su tío expresó el deseo de que la familia viviera en paz. Sin embargo, esta esperanza de reconciliación se desvaneció rápidamente, según el hombre, cuando en solo tres días, su tío y otros familiares revirtieron completamente su actitud y comenzaron a maquinar en su contra. Este relato no solo destaca las complejidades de las dinámicas familiares tras una pérdida, sino también cómo la ambición puede distorsionar las relaciones y provocar conflictos profundos y duraderos.