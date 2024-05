Nana Calistar revela qué signos tendrán un cambio definitivo en su economía HOY 9 de mayo

En este noveno día del mes, la vidente más famosa de las redes, Nana Calistar, tiene para todos sus seguidores de la astrología, las mejores recomendaciones y pistas para descifrar el destino que tiene para sus a tres signos zodiacales en este jueves 9 de mayo, quien cuidadosamente ha elegido para definir su destino en el ámbito financiero.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Época de Tauro para brillar en el dinero Foto: Especial

Los signos que tendrán un cambio definitivo en el dinero

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, podrías comenzar con tristezas en este día al recordar y pensar en una persona que ya es parte de tu pasado, no te sientas mal y mejor sonríe por los buenos y bellos momentos, que este día esté lleno de felicidad y cero preocupaciones, concéntrate en ser feliz con tu familia y en que nadie afecte tu felicidad.

Vienen cambios y maduración esta semana, ya que comprenderás que lo mejor aún no llega a tu vida y que cada quien tiene al final lo que se merece.

Te llegarán noticias que te dejarán mucho qué pensar en todos los aspectos de tu vida.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, te enteras de que le están poniendo los cuernos a una amistad y no sabrás si contarle o no.

Si estás viviendo una relación ponte ya las pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando en tonterías y media que ni al caso.

Es importante que cambies tu forma de actuar y ser con los demás, ya que llegas a caer en la arrogancia y en lo material, busca alguien que te complemente y que te haga sentir la persona más importante.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no todo es lo que parece, así que trata de no hacerte ideas tontas y aprende a disfrutar el momento.

No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo.

Los sueños y metas son tuyos y no de tu familia, pareja o vecino, así que concéntrate en cumplirlos y no pierdas tu tiempo en banalidades o cuestiones que no te dejan nada de provecho.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, es momento que cambies actitudes negativas y comiences a ver la vida de manera distinta,

No te confundas en lo que sientes y hacia dónde te diriges, deja las cosas en claro con las personas que te rodean, ya que podrías cometer errores al jugar con los sentimientos de las personas.

Renueva las energías de tu casa con algún aroma que te guste en una vela, y cambia objetos rotos o estrellados, ya que suelen quitarte energías positivas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, te vienen nuevos amores y oportunidades de concretar muchas cosas que has traído en mente.

No busques pretextos para justificar tus errores, la vida te colmará de una oportunidad muy grande para crecer en el trabajo y en la familia.

En esta fecha es importante que medites tus errores y aciertos y te propongas cambiar esos defectos que no te han ayudado a mejorar tu persona y han alejado a personas importantes de ti.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, deja los rencores atrás y llama al familiar con quien has tenido problemas, el orgullo suele convertirte en alguien que no eres.

Es momento que pienses más en tu persona antes de los demás, sueles sacrificarte mucho por el ser amado y dejas aún lado cuestiones que deberían de ser más importantes como tus metas y sueños.

Te esperan momentos muy fuertes, ya que habrá personas en tu trabajo o en tus amistades que querrán hacerte sentir mal por errores de tu pasado. Podrías ser víctima de una traición por parte de una amistad.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, vienen grandes avances en cuestión de los dineros, no inviertas en algo que te da buena espina, sé más inteligente y lograrás muchas cosas, inclusive más de las que imaginas.

No se ve un terreno claro en el amor; sin embargo, con el paso de los días te darás cuenta de que no necesitas de una persona a tu lado para ser feliz, has aprendido a querer tu soledad e individualidad y detestas que te roben tu espacio.

Amistad se aleja, pero llegan dos nuevas personas a tu vida que te harán mejorar en muchos de tus aspectos negativos que andabas cargando desde hace tiempo.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, recibirás noticias de una persona que significa mucho para ti y ha estado algo distante.

Después del 15 de mayo cambiará tu actitud con una persona con la que ponías cierta distancia. Tu carácter siempre será lo que te distinga, tienes el poder para ser líder y tener siempre el control de lo que sucede.

Siempre queriendo imponer tu voluntad y dar órdenes, es tu naturaleza y no puedes evitarlo.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, un familiar te hará cometer un coraje, ni te estreses no vale la pena, se te pasará pronto.

Tuviste la oportunidad de ser feliz con persona de tierras lejanas que te quería para algo padre o quizás esté por llegar, pero te encanta la mala vida, por eso siempre terminas solo o sola.

Ya no temas a cambios en tu vida, cualquier cambio que llegue será para tu beneficio, ya que los planetas muestran la llegada de una persona del signo de acuario, Leo o Piscis, que te enseñará el verdadero valor de la vida.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, podría llegar una noticia de una amistad que te pondrá algo incómodo o incómoda, no te estreses, que no te afecte lo que sucede en tu alrededor.

Este ciclo que viene será muy perro, ya que te dará grandes satisfacciones y alegrías. Una persona años mayor que tú comenzará a rondarte, quiere la caricia, si te agrada, dale vuelo y que te valga.

Deja de buscar información de personas de tu pasado, no hay nada que te importe saber de ellos o ellas, preocúpate por tu vida y por lo que está pasando en ella.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estás en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios.

Debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar después del 10 de mayo, ya que podrías cometer grandes errores que lamentarías muy pronto.

Tiempos importantes en tu vida se aproximan por estas fechas, estás en un ciclo de bueno y muchos sueños se estarán consolidando entre ellos, posibilidad de auto nuevo o compra de propiedad, acércate más a tu familia, ya que en estos momentos requieren mucho de tu compañía.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, valora lo que tienes a tu alrededor y no te compliques tanto la existencia.

Estás en una etapa algo compleja, ya que traes las tristezas a flor de piel, para los piscis estas fechas son muy complicadas, ya que suelen entristecerse al ver que muchos sueños no se consolidan casi a mitad de año, personas se fueron de su vida o familia no se encuentra del todo bien.

Podría surgir una mentira de una amistad que quieres mucho, aprende a perdonar errores pero a ser más desconfiado o desconfiada de las personas.

