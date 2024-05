¿Por qué un zoo de China pintó a varios perros con los colores blanco y negro de un panda?

Los pandas son de los animales más bellos y virales en redes sociales, pues tras su exclusividad son animales que la mayoría de personas nunca han podido ver de cerca, pues está establecido que son exclusivos de China, salvo algunos casos como México y otros países donde se poseen ejemplares de estos.

Por lo que al parecer un bendito Zoológico en China, decidió darle un gusto a sus visitantes, pues, aseguraron que tenían nuevos ejemplares de pandas, por lo que decidieron jugar con la imaginación o desconcierto de sus visitantes y presentaros pandas con alma de perritos, lo que causó indignación en quienes se dieron cuenta del engaño.

Así se ven los pandas "perrito"/Créditos: Captura de Pantalla de Video @AlertaMundoNews

Disfrazan perros como pandas por falta de ejemplares | VIDEO

Fue en el famoso Zoológico de Taizhou en China, donde se presentaron el pasado 1 de mayo. Tras verlos, la gente comenzó a darse cuenta de que estos pandas se veían y comportaban un poco extraños, por lo que comenzaron a dudar sobre su veracidad, algo que finalmente les dio la razón.

Los perritos difrazados/Créditos:@AlertaMundoNews

Pues al verlos, la gente se dio cuenta de que en realidad eran perritos de la raza Chow Chow, que son originarios de China, por lo que no dudaron en pintarlos y hacerlos pasar por cachorros de Pandas, pues recortándoles el pelo y al pintarles las orejas así como pintarle los ojos característicos de un panda, pensaron que nadie se daría cuenta de este truco para despistar a sus visitantes.

Así difrazaron a unos perritos/Créditos:@AlertaMundoNews

Esto se debe a que el Zoológico no cuenta con los ejemplares necesarios, por lo que optaron por presentar a estos tiernos perritos Chow Chow, aclarando que ellos no sufren ningún tipo de maltrato y además cuentan con los mejores cuidados, por lo que no hay manera de que sufran estos lindos perritos.

¿Solo hay pandas en China?

Realmente no, de hecho hay en varios países y uno de los más famosos reside en México, pues Xin Xin es la única ejemplar de nacionalidad mexa, por lo que ya tiene unos añitos viviendo en México, pues nació el 1 de julio de 1990 y es una de las pandas más grandes y longevas de todo el mundo, pues ya tiene 33 años de edad.

Pandas en zoológico/Créditos: Especial

Ya que es producto de una pareja de pandas llamados Tohui y Chía Chía, su nombre Xin Xin significa “Esperanza” y es la última de una increíble dinastía de pandas que le regalaron a México en 1975, pues la linda panda suele comer hasta 12 kilos de bambú, así como croquetas especiales y más.