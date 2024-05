Nana Calistar revela qué signos recibirán una bendición financiera HOY 7 de mayo

En este séptimo día del mes, Nana Calistar mantiene a sus seguidores más cerca, gracias a que este 7 de mayo revela los mejores consejos y situaciones que no vías venir en el mundo de la astrología a más de cinco signos zodiacales, quienes han sido elegidos cuidadosamente para aumentar la energía positiva en el universo y que todo sea favorable para los astros

Para este edición del primer martes del mes, la también astróloga describe en su blog el destino de algunos afortunados seleccionados para tomar mejores decisiones durante el día en el ámbito del amor, suerte, dinero, y trabajo, para evitar ciertas envidias que se están acumulando algunos horóscopos en tu centro de trabajo y en la familia, con el fin de eliminar ciertos malentendidos.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, días de plenitud muy buenos y de reencontrarte con amistades del pasado.

Cuidado con amores de una noche, podrías terminar bien enamorado o enamorada y al final sufrirás. Una caída o golpe se aproxima y perdidas de objetos.

Vienen muchos viajes en los próximos meses y la llegada de oportunidad laboral. Deja de poner toda la carne en el asador por personas que no lo merecen.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si tienes pareja, no exijas más de lo que le puedes dar. La vida se hizo para vivirla y disfrutarla y no para estarse mortificando por tonterías que no te dejan nada de provecho.

Dos personas de piel clara se acercarán a tu vida y provocarán grandes cambios muy importantes que deberás de tomar en cuenta, ya que te enseñarán a crecer más como ser humano.

Recuerda que las apariencias engañan y antes de querer entablar una relación con alguien aprende a conocerle más al fondo o podrías llevarte grandes sorpresas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, te enteras de rompimientos de una relación por parte de una amistad.

Un viaje y la posibilidad de nuevas amistades que conocerás por parte de una familiar se presentarán en no más de un meses.

Muchas nuevas oportunidades y cambios, el amor se encuentra en su máxima expresión, te sentirás más completo y pleno que nunca. Mucha suerte en juegos de azar.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, momento de muchos cambios en cuestión de tus sentimientos, ya que te harás más maduro y fuerte y con justa razón.

Cuidado con persona de piel morena o aperlada, ya que andará queriendo sacarte cierta información confidencial que solo a ti te corresponde. Un suceso inesperado tocará tu corazón.

Días de muchos cambios, comenzarás a ver la vida de manera distinta, piensa un poquito en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, pon mucha atención en tu trabajo o escuela, ya que podrías dejar pendientes sin resolver, al punto que en pocos días se te junte el trabajo y no sepas por cuál puerta salir corriendo.

En la salud viene una recaída por infecciones, pero saldrás adelante, aprende a comer más sanamente, un multivitamínico podría ayudarte mucho.

Una preocupación familiar pasará en estas semanas y verás cómo se solucionan las cosas poco a poco. Eres chantajista, pero lo haces como estrategia para conseguir lo que quieres y hasta el momento te ha funcionado.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cambios perros en tu sentido de humor, ya que andarás en modo bipolar activado al punto de hasta hacerte daño a ti mismo, se te da mucho eso, ya que no logras controlarlo.

Cuídate de cuestiones de salud y de persona de piel blanca que conocerás en próximos días, ya que te meterá en problemas graves.

Si tienes pareja trata de no ser tan aprensivo o aprensiva con ella o de lo contrario solo lograrás cansarla y hartarla al punto que te mande al chorizo.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te permitas caer al suelo por nadie, aprende a soltar y dejar ir, días buenos vienen en camino y otros con algunos problemas, ya que recordarás lo que se te fue de las manos y te lamentarás por eso.

Ten cuidado con dudas existenciales que se te presentarán, ya que podrías terminar deprimiéndote de la nada.

Vienen compras que vas a hacer y van a provocar que para finales de mes de mayo andes bien pobre.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, si no tienes nada que decir es mejor cerrar la boca y no decir nada debido a que la seguirás regando una y otra vez.

Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales no sabrás ni para donde hacerte. En los amores andarás en un tono muy fuerte, al punto que podrías enredarte con una amistad y terminar durmiendo en la misma cama.

En tus amistades existe un enemigo que solo anda llevando y trayendo información, ten mucho cuidado, ya que podría meterte en problemas graves un día de estos, no sueltes toda la sopa y pela bien el ojo que no todos merecen saber tus secretos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no des pie a chismes de vecindad, si más inteligente y date la oportunidad de cambiar tu sentido de humor y

Probabilidad de embarazo en caso de no estar operada de la matriz. Deja de darle atole con el dedo a personas que no te interesan y no quieres en tu vida como pareja.

Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás mucho, pero debes no gastar en nada que no necesites.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, cuidado con juegos de azar, ya que no se ve un panorama bueno y claro para llevarlos a cabo.

Cuida mucho tu entorno familiar, ya que podrías estar envuelto en chismes fuera de lugar por ciertos comentarios que saldrán de tu boca. Sueños premonitorios que te indicarán situaciones que están por suceder en tu vida.

Cuidado con gastos innecesarios, necesitas ahorrar un poco más, ya que lo necesitarás al finalizar el mes de mayo. Vienen muchos cambios en el amor, si tienes pareja podrían existir ciertos conflictos por cuestión de celos y desconfianza.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no permitas que otras personas se metan en tus planes y sueños, ya que solo te corresponde a ti hacerlos realidad.

Cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener una, algunas veces te atontas y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina el momento, además, se te da mucho eso de traer cosas del pasado, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías arrepentirte de muchas cosas y situaciones que realizaste.

No te dejes influenciar por comentarios de personas que buscarán hacerte sentir mal de mil maneras. Cuidado con lo que quieres, deseas y buscas para ser feliz, ya que podrías estar buscando en el lugar equivocado.

Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones de las cuales luego te lamentes.

¿Cuál es mi signo si nací el 7 de mayo?

Aries: 21 de marzo y el 20 de abril

Tauro: 21 de abril y 21 de mayo

Géminis: 22 de mayo y 21 de junio

Cáncer: 22 de junio y 23 de julio

Leo: 24 de julio y 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto y 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre y 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre y 22 de noviembre

Sagitario: 23 de noviembre y 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre y el 19 de enero

Acuario: 20 de enero y el 19 de febrero

Piscis: 20 de febrero y el 20 de marzo

