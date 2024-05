Luna Nueva: será una semana intensa, 6 signos deberán apagar muchos fuegos

La semana del 6 al 9 de mayo será un poco compleja para varios signos del zodiaco, pues la Luna Nueva traerá un cúmulo de emociones y será el momento perfecto para solucionar todo aquello que hemos postergado. Serán seis los signos que deberán llevar las cosas con calma y tener temple para solucionar lo que se les ponga en frente. La astróloga española Esperanza Gracia tiene para ti el mejor mensaje de los astros.

Esperanza Gracia nos recomienda esta semana vestir de color rosa, pues será ese color el que nos ayude a tener suerte si estás viviendo situaciones desestabilizadoras. No es necesario que uses una prenda de ese tono, si no tienes basta con que te pongas un hilito, así se suavizarán los problemas.

Sigue leyendo:

Horóscopos de la semana: predicciones de Mhoni Vidente del 6 al 10 de mayo

Luna Nueva conduce al éxito a varios signos del zodiaco