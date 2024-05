Estas son las 4 frases que usan las personas con altos niveles de egoísmo, según psicólogo experto en laboral

Stefan Falk, psicologo laboral de gran trayectoria y autor del libro Intrinsic Motivation: Learn to Love Your Work and Succeed as Never Before (Motivación intrínseca: aprenda a amar su trabajo y tener éxito como nunca antes) contó las frases que utilizan aquellos individuos con comportamientos egoístas poniendo especial atención en el entorno laboral en el cual las personas tienden a sentirse amenazadas o ver al otro como competencia. En el áfan por desprestigiar al otro y no compartir los conocimientos del puesto de trabajo.

En este sentido Falk señala que estas personalidades presentan un rol dominante dentro del ámbito de trabajo. y que si bien cada persona posee cualidades y talentos diferentes, hay un patrón de comportamiento en aquellas que priorizan sus deseos o sus propios intereses por sobre las necesidades de los demás. En este contexto surge el término “egoísmo saludable”, que propone concentrarse en lo propio sin generar un mal hábito de volcarse únicamente a las necesidades propias.

Egoísmo saludable

Para tratar con personas con elevados niveles de egoísmo, Falk propone aprender a detectar cuales son las frases más comunes bajo la idea de recibir reconocimiento o no mostrar interés en el trabajo ajeno. Siempre con el objetivo consciente o inconsciente de desacreditar al otro.

Hombre egoísta. Fuente: Pixabay

Las cuatro frases que dicen las personas más egoístas

“Esta retroalimentación es insultante”

Es común que las personas egoístas tomen los comentarios o críticas como un ataque personal. Rechazan o niegan la idea de que puede existir una critica constructiva. Esto juega un papel más narcisista en el que pueden llegar a pensar que nunca se equivocan o no necesitan una retroalimentación para mejorar sus trabajo y desempeño, es decir no lo consideran como una instancia de aprendizaje o una oportunidad para el desarrollo, sino más bien como signo de ignorancia.

“Mis ideas son valiosas y siempre merecen una seria consideración”

Este tipo de personalidad muestran al mundo una seguridad excesiva y creen que su trabajo siempre debe tener un valor excepcional, sin importar si realmente son ideas que contribuyen o son significativas al momento de trabajarlas. Las personas egoístas no se abren al debate por lo que no aceptan sugerencias del otro.

“Tu éxito se produce a expensas del mío”

Una persona con comportamientos egoístas por lo general cree que su trabajo es superior al del resto y no dan cabida a la idea de ayudar a los demás, aún cuando van por la misma meta en común o un objetivo compartido. Estas personas tienden a creer que los éxitos de los demás se han alcanzado mediante favoritismo o “acomodo”

“¿Por qué siempre intentas controlarme?”

El egoísmo lleva a estas personas a no apreciar a sus jefes o superiores, desacreditando la figura de la autoridad. Por ejemplo al momento de establecer directivas, la persona egoísta las confunde con sugerencias o en algunos casos como abuso del poder.

El autor también nos propone que en el ámbito laboral al detectar este rasgo de la personalidad egoísta, comencemos por evitar interactuar con la persona dado que el trato suele por lo general conducir a resultados poco favorables. Si es necesario establecer límites para evitar malos tratos o momentos de discusión. Y en última instancia advertir que este tipo de actitudes podrían afectar de forma negativa su trabajo y su éxito.

SEGUÍ LEYENDO

Descubre el profundo significado de hablar con uno mismo, según la psicología

6 consejos clave para mejorar la salud mental y tener una mejor productividad