GP de Miami: cómo y dónde ver la carrera de, Checo Pérez de este domingo 5 de mayo

La Fórmula 1 sigue su camino en la temporada y con esto el tener que presentar el sexto Gran Premio en el 2024. La carrera de este domingo se disputará en Miami, por lo que todos los fans de la Fórmula 1 deberán estar pendientes de lo que pueda hacer Checo Pérez en el primer GP que se disputa en este año en el continente americano.

El piloto tapatío se presenta como uno de los favoritos para quedar en el podio, pero la misión no será sencilla, ya que algunos rivales están listos para intentar robarle puntos al equipo de Red Bull. Ahora, después de disfrutar las prácticas libres y la carrera sprint, es momento de ver a los pilotos encender sus motores para dejar todo lo que tienen en el asfalto.

Checo Pérez busca mantener la racha de podios en la temporada 2024 (IG: schecoperez)

A qué hora es la carrera de Checo Pérez este 5 de mayo en Miami

El tapatío junto con el resto de pilotos deberá encender el motor de su monoplaza en punto de las 14:00, tiempo del centro de México. Este horario favorece a los fans de la F1, ya que no tendrán que madrugar para poder disfrutar del evento. Eso sí, se debe tener una televisión cerca a la hora de la comida para ver a Checo recorrer el circuito internacional Autodrome.

Dónde ver la carrera del GP de Miami en México

Para los que estén interesados en ver la carrera de Checo Pérez en Miami deberán tener contratado el canal de Fox Sports en su programación habitual. También podrán ver el espectáculo de la Fórmula 1 a través de la señal de Fox Sports Premium o de la F1TV. Para todos los que no puedan disfrutar de la carrera por TV pueden seguir la mejor información a través de El Heraldo de México.

Checo con la misión de repetir lo realizado en el 2023 en Miami (IG: schecoperez)

Cómo le fue a Checo Pérez en su última carrera en Miami

El tapatío tiene una dura misión para este 5 de mayo, ya que deberá repetir lo hecho en la última ocasión que se presentó en dicho circuito. Checo Pérez y Max Verstappen lograron el 1-2 para Red Bull en la carrera correspondiente a la temporada 2023 de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull logro imponer sus condiciones para asegurarse con el segundo puesto en Miami.

Se tiene que recordar que este circuito comenzó en el 2022 en la F1 por lo que no hay muchos resultados por analizar. Para la carrera de este año, Checo no tuvo la misma suerte que en la de la temporada anterior, pero el resultado no fue tan malo como parece. Para la carrera primera carrera que se disputó en Miami terminó en el cuarto lugar.