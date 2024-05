Ayrton Senna: 30 años

Este miércoles primero de mayo se cumplen 30 años de la trágica desaparición del piloto brasileño de Fórmula Uno Ayrton Senna.

El actual campeón del mundo, Max Verstappen, de la escudería Red Bull, aún no había nacido.

Aquel fatídico fin de semana en Imola, que ya presagiaba un trágico final, culminó con la muerte del tres veces campeón del mundo tras un aparatoso accidente en la curva de Tamburello donde su auto Williams quedó destrozado. El reporte médico afirmó que Senna fue trasladado aún con vida al hospital donde murió horas después.

Sin embargo en las escenas de la televisión se aprecia a Senna inmóvil. Antes de ser sacado del auto se ve cuando su cabeza gira a un costado siendo quizá su último suspiro. La barra de la dirección le atravesó el casco y penetró hasta el cerebro.

Se corría apenas la séptima vuelta en ese circuito, que estaba marcado por la fatalidad.

Y es que todo se complicó en aquel Gran Premio. El viernes 29 de abril, en las prácticas, otro brasileño, Rubens Barrichello, sufrió un despiste y su auto Jordan, luego de dar varias vueltas de campana, quedó volcado. El piloto fue sacado inconsciente y llevado al hospital. Rubens fue dado de alta y, aunque se presentó al día siguiente en la pista, tenía la nariz rota y un brazo enyesado. No pudo participar.

El sábado 30, durante la prueba clasificatoria, el piloto novato Roland Ratzenberger, al volante de un Simtek, no pudo librar bien la curva “Villeneuve” y se estrelló de frente a 314 kph contra un muro de hormigón. Su muerte fue instantánea pues tuvo una fractura en la base del cráneo.

Desde luego que hubo bandera roja deteniéndose la clasificación. Se vivieron momentos de angustia e incertidumbre en el autódromo Enzo y Dino Ferrari. La FIA valoraba si habría o no carrera; Senna estuvo a punto de no subirse al Williams luego de cerciorarse personalmente del trágico accidente de Ratzenbrrger y del también aparatoso golpe de Barrichello el día anterior.

El médico en jefe de la Fórmula Uno, Sid Watkins, trató en vano de convencer a Senna de que no correriera al día siguiente.

Pero el destino siguió su curso. Aunque se suspendió la calificación, ya para entonces Senna había logrado la “pole” y la FIA decidió realizar la carrera. Junto a él en primera fila estaría el piloto alemán Michael Schumacher.

Desde el comienzo, tras la bandera verde, el auto Benetton de J.J. Lehto, no arrancó; Pedro Lamy no vio el auto que estaba parado y lo golpeó duramente por detrás. Varias piezas salieron volando y lesionaron a al menos nueve personas en la tribuna.

La carrera no se detuvo pese al incidente. Siguió en bandera amarilla hasta que fue limpiado el circuito y se relanzó con Senna al frente.

No bien había cruzado como líder cuando en la séptimo vuelta su auto no pudo girar en Tamburello yéndose de frente golpeando la barda a 300 kph. Las asistencias llegaron pronto pero no le atendieron pronto. Fue sacado del auto e intentaron reanimarlo; fue intervenido en la pista haciéndole una traqueotomia pero no hubo respuesta. Un helicóptero lo llevó al hospital donde horas mas tarde declararon su muerte.

Pese al aparatoso accidente la carrera tuvo que reanudarse con victoria para Schumacher.

Dos días después su cuerpo fue trasladado a São Paulo, Brasil, donde más de medio millón de personas le dio la despedida. Varios pilotos asistieron al cortejo con destino final el panteón de Morumbi.

El mundo no podía creer que el tricampeón había muerto.

Han pasado tres décadas y aún se reconoce y se recuerda al piloto brasileño como uno de los mejores pilotos del mundo y que en su tiempo también fue admirado por otro grande: Juan Manuel Fangio. Se conocieron y fortalecieron una gran amistad.

Durante los diez años que permaneció en la Fórmula Uno, “Mágic” Senna, cómo le apodaban por su estilo de manejo, buscó siempre estar en los primeros lugares en las escuderías que participó. El circuito de Mónaco fue uno de sus favoritos siendo llamado “El Rey de Mónaco “. La ganó en seis ocasiones. Senna es recordado también por la gran rivalidad que sostuvo con su coequipero en McLaren, el francés Alain Prost, referencia que se utiliza hoy en día cuando dos coequiperos actúan de esa manera. Precisamente ese fin de semana Senna se había reconciliado con Prost en una llamada telefónica.

Ayrton se casó muy joven (1981) con Lilian Vasconsellos, divorciándose en 1983. Sus novias más conocidas: la presentadora Xuxa (1989) y finalmente Adriane Galisteu 1993-1994. No tuvo hijos. Falleció a las 34 años de edad.

Sus números

Ayrton Da Silva Senna (1960-1994)

161 Grandes Premios disputados

41 victorias

80 veces al podio

Sus escuderías en F1:

1984: Toleman

1885-1987: Lotus

1988-1993: McLaren

1994: Williams

Campeonatos

1988-1990-1991- Todos con McLaren

Ganó Mónaco en 6 ocasiones

La preocupación de Senna saltaba a la vista. Esta fue su última foto en la parrilla de salida en Imola.



Con su única esposa, mucho antes de llegar a la Fórmula Uno.

Ayrton fue asistido en plena pista.

No había nada qué hacer; una varilla penetró hasta el cerebro.

Tremendo fue el golpe en Tamburello a 300 kph.

Su auto quedó destrozado en Tamburello.

Por Gerardo Jiménez

