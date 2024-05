Rivera-Río vs Alexander Espinoza: ¿Cuándo y a qué hora ver el debut del Dorado en Estados Unidos?

Con la intención de mantener la racha triunfadora, el mexicano Gustavo Rivera-Río debutará este viernes en Estados Unidos. Formará parte de la velada que se realizará en la Arena Red Owl en Houston, Texas.

Luego de haber superado la báscula - y en lo que será una prueba de fuego para el prospecto mexicano de 21 años - El Dorado se enfrenta al nicaragüense Alexander Espinoza en un duelo pactado a ocho rounds.

Hasta el momento, Rivera-Río (quien recarga gran parte de su experiencia en la formación que obtuvo del seleccionado mexicano en boxeo) pretende mantener la seguidilla de victorias, pues, no solo son los nueve triunfos, ha noqueado en siete ocasiones antes de alcanzar el tercer episodio.

Heraldo Media Grouo acompañando al Dorado Rivera Foto: @gustavoriverario

"Vamos a poner a prueba mi pegada, hasta ahora ha funcionado muy bien dando grandes resultados, pero ahora voy ante un peleador con mucha más experiencia, me aventaja por 20 peleas, pero yo estoy listo. He trabajado toda esta preparación al lado de un talentoso entrenador (Ronnie Shields) y tengo mucha confianza", dijo al bajarse de la báscula, en donde no tuvo mayor problema en marcar un poco menos del límite de la división.

Rivera-Río busca su internalización en el box

Gustavo pretende sumar una de las victorias más importantes de su carrera y empezar con el pie derecho su internacionalización, en pos de arrancar con el camino que lo lleve, eventualmente, a la disputa de un título mundial.

"Esto es solo el inicio, estoy muy emocionado por ponerme a prueba, por tener un rival que me exija. Es lo que había estado pidiendo. Es algo que me va a dar la imagen que necesito para saber que necesito seguir trabajando. Tengo 21 años y hay mucho espacio para crecer y para seguir aprendiendo. Voy por la victoria, y si es por nocaut es mejor", finalizó.

Gustavo Rivera-Río vs Alexander Espinoza

Fecha: 31 de mayo 2024

Lugar de la pelea: Red Owl en Houston, Texas.

Hora: 7:00 p.m.

Dónde ver: DAZN, CANAL OTX 7

Peleas: Andreas Katzourakis y Kudratillo Abdukakhorov en un duelo en peso superwelter.