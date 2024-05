David Faitelson critica al árbitro del América vs Cruz Azul, "es un inútil"

David Faitelson sigue siendo prueba de que como periodista su opinión es una de las más importantes en el medio futbolístico, pues luego de que este fin de semana el América se consagrará campeón por 15va ocasión en la Liga MX y siguiera su camino como el equipo de México más ganador de todos.

La verdad es que es un título muy criticado por especialistas y comunicadores de deportes, pues hay quienes afirman que el penal que definió la final no era infracción, y que el trabajo del “Gato” Ortiz, árbitro que pitó la final del futbol mexicano este pasado domingo, lo que fue muy fuerte.

Fue en el famoso programa de TUDN donde el periodista decidió dar su opinión de manera fuerte en contra de Marco Antonio Ortiz, quien generó demasiadas opiniones dividas en todos los medios y afición posibles, pues hay quienes afirman que el árbitro no marco lo que debería, pues le dio un penal al América.

“Para mí, el árbitro del domingo es, o era un inútil, para dirigir una final. No estaba listo para dirigir un partido de final, el tipo no sabía qué hacer, estaba desesperado, no tenía la tranquilidad de un juez, de un árbitro con experiencia”, dijo Faitelson.