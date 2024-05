Lionel Messi se "encuentra" a Will Smith y Martin Lawrence, ¿Aparecerá en Bad Boys?

Lionel Messi sigue conquistando de los Estados Unidos con una increíble campaña, pues además de ser la estrella principal del Inter de Miami, se ha convertido en una de las celebridades preferidas del futbol en la MLS y además una imagen que debes ver hasta en los cines, pues, una nueva película podría contar con él.

Y es que desde su llegada en 2023, el argentino Lionel Messi ha comenzado su etapa más “Michael Jordan”, pues ha conseguido ser una de las figuras públicas más grandes de Norteamérica, llegando a participar hasta en eventos enormes fuera del futbol, como el SuperBowl y la NBA Finals donde su mera presencia le enchina la piel a cualquiera.

¿Lionel Messi sale en Bad Boys: Por Siempre?

Fue en las redes sociales de Will Smith donde para la promoción de Bad Boys:Hasta la Muerte, Will Smith y Martin Lawrence aparecen en un apartamento recibiendo por sorpresa Lionel Messi, quien en los últimos años es una de las sensaciones de MIami, donde precisamente la película se desarrolla, pues Will y Martin son unos detectives de la vieja escuela que cuidan de Miami.

Y es que al parecer lograron algo que todos pensábamos era imposible, puesto que en el video podemos apreciar claramente como Lionel Messi habla en Inglés, algo que jamás se le había visto hacer a Messi, ni cuando le hacían entrevistas para la premiación de uno de sus eventos fuera del futbol.

Y es que justo una de las grandes sorpresas fue que el ganador al Oscar, Will Smith, fue el único que pudo lograr que el rosarino dijera algo en inglés y es que hasta un aficionado comentó que no creía que fuera Messi y hasta insinuó que Messi era una inteligencia artificial. Pues era imposible que sí hablara inglés.

¿Cuándo se estrena Bad Boys: Hasta la muerte en México?

La nueva película de Will Smith y Martin Lawrence, Bad Boys: Hasta la Muerte será estrenada el próximo 7 de junio del 2024, por lo que si estás en espera de la cuarta entrega de una de las sagas de policías más queridas en la historia del cine, tendrás que esperar hasta el próximo mes de junio en México.

Lo que supone la razón por la que hace algunas semanas Messi y Will Smith fueron vistos saludando en uno de los partidos de la MLS donde el Inter de Miami presentó a Will Smith con Messi, ahora sabemos que su intención era conseguir que el argentino participara en su película de policías más esperada.