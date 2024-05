Horóscopo de Luna Cuarto Menguante: no será sencilla esta semana, los signos que deberán enfrentar retos

El poder de la Luna es uno de lo más fuertes en cuanto a astrología. Desde hace siglos se analiza la influencia que tiene el satélite de la Tierra en materia energética, por ello las diferentes etapas lunares se asocian con ciclos de cosecha, fertilidad y cambios, así como la vida nueva. No es extraño que durante estos ciclos lunares algunas personas presenten cambios de humor, tengan mejor suerte o simplemente sientan que una energía los guía.

Los astrólogos como Esperanza Gracia se han dado a la tarea de analizar y darnos los mensajes que la Luna tiene para cada uno de nosotros. Consulta aquí quiénes son los signos del zodiaco que tendrán una semana llena de buena fortuna gracias al Cuarto Menguante de la Luna y quiénes son los que deberán hace un esfuerzo más grande para mejorar su racha de buena suerte.

Horóscopos de Cuarto Menguante de Luna de mayo

Júpiter ha ingresado en Géminis el pasado día 25, donde permanecerá hasta mediados de 2025, y los signos de aire, Géminis, Libra, Acuario- tienen la suerte de cara. El día 30 el #CuartoMenguante en Piscis dispara la creatividad, y la sensibilidad estará a flor de piel.

ESCORPIO

Tienes muchas ganas de novedades y cambios, y la Luna en Cuarto Menguante te los vas a traer. Convéncete de que lo único importante es que creas en ello y que confíes en ti. Si estás pendiente de algo que te interesa, la balanza se va a inclinar a tu favor.

ACUARIO

Vienen cambios a tu vida que te harán crecer, experimentar y superar incertidumbres. Con #Venus muy bien aspectado, va a encandilar a todo el mundo y tendrás muchas oportunidades para ligar o para reconquistar a tu pareja. El 27, 28 y 29 son tus días mágicos.

SAGITARIO

Es posible que estos días te cueste organizarte y cumplir tus responsabilidades porque chocarás con barreras que no esperabas. Sé cauto con tus palabras para no ganarte enemigos que te compliquen la vida. A veces lo más inteligente es callar y aguardar mejor ocasión.

GÉMINIS

Muchas felicidades. Tienes al Sol, Venus y Júpiter en tu signo. Aprovecha tu suerte porque el Cosmos se rinde a tus pies para que consigas lo que quieras. Tendrás una gran alegría de vivir y podrás hacer realidad alguno de tus sueños más deseados.

ARIES

Tienes que rematar lo que has empezado y no dispersar tus energías en otros asuntos que te tientan, pero que no te llevarán a ninguna parte. Comienzas junio protegido por la #Luna en tu signo, los días 1 y 2, y su energía te ayudará a dejar atrás lo que te inquieta.

PISCIS

Si has pasado por momentos turbulentos, el Cuarto Menguante en tu signo, el día 30, te ayuda a equilibrarte y a comenzar junio sin las tensiones que te agobiaban. Tu buen corazón y tus deseos de ayudar te empujarán a darlo todo. No vas a pasar desapercibido.

VIRGO

Sabes que cuando tú no elijesHay algo que te agobia, pero vas a demostrar tu capacidad para regenerarte y salir de situaciones difíciles con más fuerza si cabe. No consientas que tu vida se reduzca al trabajo, busca distracciones para desconectar, que te va a venir de maravilla. ni tomas la iniciativa otros lo hacen por ti. Por ello, si hay algo de tu vida que no te gusta, coge las riendas y cambia el rumbo. La Luna en Cuarto Menguante te ayuda a cerrar viejas heridas y a ilusionarte con lo nuevo que va a llegar.

CAPRICORNIO

La suerte te acompaña, y la Luna en Cuarto Menguante trae cambios a tu vida que te harán sentir que vas en la dirección correcta, pero no esperes a que las cosas lleguen solas y lánzate a por lo que quieres. Huye de los equívocos y ambigüedades en tus relaciones.

LEO

Marte te hace muy buenos aspectos, y tú estás exultante, con una energía arrolladora que podrá con todo. Vas a dar un paso de gigante en algo que te interesa mucho, pero evita cualquier situación que pueda convertirse en un enredo y complicarte la vida.

CÁNCER

Hay algo que te agobia, pero vas a demostrar tu capacidad para regenerarte y salir de situaciones difíciles con más fuerza si cabe. No consientas que tu vida se reduzca al trabajo, busca distracciones para desconectar, que te va a venir de maravilla.

TAURO

Con el planeta Mercurio en tu signo estás inteligente, brillante, con mucha habilidad para conectar con la gente, y las iniciativas que tomes estos días serán un acierto. Vas a poner fin a ciertos prejuicios y te abrirás a una vida diferente, mucho más luminosa.

LIBRA

Apunta alto y sonríe, que las estrellas te van a ayudar a conseguir lo que quieres porque es tu momento. Si comienzas algo nuevo, te espera el éxito. Pondrás mucha energía en el amor y eso te permitirá superar las dificultades y disfrutar como te mereces.